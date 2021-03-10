MIM Software Inc. получает CE на ПО для автооконтуривания на основе глубокого обучения

КЛИВЛЕНД, 10 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания MIM Software Inc., являющаяся одним из ведущих в мире поставщиков программных средств медицинской визуализации, сегодня объявила о получении сертификата CE в качестве одобрения своего программного комплекса Contour ProtégéAI™ для автоматического оконтуривания на основе глубокого обучения.

Contour ProtégéAI представляет собой практическое решение задачи автооконтуривания с использованием алгоритмов глубокого обучения, позволяющее получать точные первоначальные результаты с минимальными потребностями в редактировании. Этот программный продукт обеспечивает сегментацию нового поколения и ускоряет процесс оконтуривания, повышая его эффективность с сохранением точности.

Ключевыми факторами при разработке данного продукта являлись обратная связь с пользователями и нацеленность на непрерывное совершенствование автосегментации.

«Мы осознаем, что наши клиенты постоянно стремятся к повышению эффективности своего клинического процесса при сохранении высокого качества медицинского обслуживания пациентов, — сообщил глава компании MIM Software Inc. Эндрю Нельсон (Andrew Nelson). — Мы рады расширению целевой аудитории нашего продукта Contour ProtégéAI, что будет способствовать дальнейшему облегчению нагрузок на специалистов по оконтуриванию в мировом масштабе».

В июле 2020 года компания получила разрешение FDA 510(k) на использование комплекса Contour ProtégéAI в Соединенных Штатах.

Информация о компании MIM Software Inc.

Компания MIM Software стремится к повышению качества обслуживания пациентов за счет обеспечения клиентоориентированных и новаторских решений в сферах медицинской визуализации, оптимизации клинических процессов и обработки данных. MIM Software предлагает централизованный программный пакет, позволяющий совместно использовать ведущие в отрасли онкологические инструменты для обеспечения качества планирования и максимального повышения эффективности использования данных.

Транснациональная частная компания MIM Software, штаб-квартира которой находится в Кливленде, имеет свои представительства по всему миру.

Более подробная информация о компании MIM Software представлена на ее сайте по адресу: www.mimsoftware.com.

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SOURCE MIM Software Inc.