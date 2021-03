MIM Software Inc. reçoit l'approbation du marquage CE pour son logiciel de contournage automatique basé sur le deep learning

CLEVELAND, 10 mars 2021 /PRNewswire/ -- MIM Software Inc., un important fournisseur mondial de logiciels d'imagerie médicale, a annoncé aujourd'hui avoir reçu le marquage CE pour son logiciel de contournage automatique basé sur le deep learning, Contour ProtégéAI™.

Contour ProtégéAI est une solution pratique de contournage automatique qui utilise des algorithmes de deep learning pour générer des résultats initiaux précis nécessitant un minimum d'édition. Le logiciel permet une segmentation de nouvelle génération et accroît la vitesse et l'efficacité du contournage sans sacrifier la précision.

La conception de ce produit est principalement le fruit de la rétroaction des utilisateurs et de la volonté de l'entreprise d'améliorer continuellement la segmentation automatique.

« Nous sommes conscients que nos clients cherchent constamment à accroître l'efficacité de leur flux de travail clinique tout en continuant à prodiguer des soins de haute qualité aux patients, a déclaré Andrew Nelson, PDG de MIM Software Inc. Nous sommes ravis d'offrir notre produit Contour ProtégéAI à un public plus large afin de réduire davantage le fardeau du contournage à l'échelle mondiale. »

Contour ProtégéAI a reçu l'autorisation 510(k) de la FDA aux États-Unis en juillet 2020.

À propos de MIM Software Inc.

MIM Software Inc. s'engage à améliorer les soins prodigués aux patients en fournissant des solutions innovantes et axées sur le client dans le domaine de l'imagerie, du flux de travail et des données. L'entreprise offre un progiciel centralisé qui permet d'utiliser ensemble des outils d'oncologie de pointe pour assurer la qualité du plan et optimiser l'utilisation et l'efficacité des données.

MIM Software, dont le siège social est situé à Cleveland, en Ohio, est une société mondiale privée avec des bureaux dans le monde entier.

Pour en savoir plus sur l'entreprise, consultez le site www.mimsoftware.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/709760/MIM_Software_Logo.jpg

SOURCE MIM Software Inc.