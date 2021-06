Mindray definisce il futuro delle tecnologie di imaging con nuove soluzioni a ultrasuoni per imaging generale, salute femminile e cardiologia

"Da oltre 30 anni, l'innovazione è profondamente radicata nel DNA di Mindray. Con la crescita e l'espansione dei sistemi ospedalieri, è fondamentale che il settore sanitario continui a spingersi oltre la progettazione di singoli prodotti per creare soluzioni sanitarie connesse. È con questa visione globale che possiamo garantire ai pazienti una migliore esperienza sanitaria, contribuendo allo stesso tempo a espandere la capacità clinica" ha dichiarato Xujin, General Manager di Mindray Medical Imaging Systems. "Il lancio delle nostre più recenti soluzioni a ultrasuoni segna una pietra miliare per Mindray, che continua a essere pioniera di nuove piattaforme ispirandosi al principio "Innovation Defines" (L'innovazione definisce)".

Le soluzioni a ultrasuoni per imaging generale di Mindray sono dotate di una serie di tecnologie avanzate, tra cui gli ultrasuoni ad alto frame rate con contrasto potenziato (HiFR CEUS), l'elastografia HiFR completa e la misurazione di quantificazione potenziata per un nuovo livello di chiarezza dell'immagine. Queste caratteristiche forniscono ai medici ampi strumenti per una diagnosi e un trattamento più precisi, dando loro maggiore sicurezza per risultati migliorati per i pazienti.

Le soluzioni a ultrasuoni per la salute femminile offrono una gamma diversificata di strumenti di alto livello che includono Smart Scene 3D, Smart Plane CNS, Smart ICV, Smart Pelvic e Smart ERA. Queste funzionalità sono state progettate e ispirate al lavoro quotidiano dei medici con l'obiettivo di migliorare l'efficienza delle applicazioni OBGYN come IVF, neonatale e postparto.

Per i medici cardiovascolari, le nuove soluzioni a ultrasuoni per cardiologia di Mindray includono TEE imaging, HiFR V-Flow, Wall Shear Stress (WSS) e IMT in tempo reale. Queste tecnologie producono una visualizzazione realmente accurata, che consente ai medici di disporre di prove aggiuntive a supporto della certezza diagnostica.

Mindray si avvale delle proprie conoscenze approfondite sulle esigenze cliniche ancora insoddisfatte per fornire ai medici soluzioni di imaging complete che consentano diagnosi e trattamenti accurati in diverse applicazioni. Le tre più recenti soluzioni di imaging medico combinano tecnologie straordinarie con applicazioni intelligenti e un flusso di lavoro intuitivo che porta la qualità dei dati clinici a un livello superiore. Allo stesso tempo, i pazienti possono trarre vantaggio da imaging medico più rapido e da un rilevamento più accurato delle potenziali complicanze, il tutto nel punto di cura.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1516663/Innovation_defines.jpg

Related Links

https://www.mindray.com



SOURCE Mindray