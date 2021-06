Mindray określa przyszłość technologii obrazowania, dostarczając nowe rozwiązania z zakresu ultrasonografii ogólnej, kobiecej i kardiologicznej

„Innowacyjność jest wpisana w DNA firmy Mindray od ponad 30 lat. Wraz z rozwojem i rozbudową systemów szpitalnych konieczne jest, aby branża opieki zdrowotnej coraz wyraźniej odchodziła od modelu tworzenia pojedynczych produktów na rzecz opracowywania zintegrowanych rozwiązań z zakresu służby zdrowia. To właśnie dzięki holistycznemu spojrzeniu możemy zapewnić pacjentom lepszą opiekę zdrowotną, jednocześnie przyczyniając się do zwiększenia możliwości klinicznych - powiedział He Xujin, dyrektor generalny Mindray Medical Imaging Systems. - Wprowadzenie na rynek najnowszych rozwiązań ultrasonograficznych jest dla Mindray kamieniem milowym i stanowi kontynuację prac nad nowatorskimi platformami w myśl idei: >>Innowacja definiuje<<".