Mindray erschließt mit der universell vernetzten Plattform M Connect ein riesiges Potenzial für die Patientenüberwachung

Bestehend aus verschiedenen integrierten IT Lösungen, kann die M Connect Plattform Patienten, Gesundheitsdienstleister, Geräte und Gesundheitssysteme miteinander verbinden und so für mehr Transparenz, optimierte Arbeitsabläufe, verbesserte klinische Entscheidungen und einen besseren Datenschutz für Patienten sorgen. Diese Lösungen ermöglichen Gesundheitsdienstleistern eine effiziente Ressourcenzuteilung und versetzen Kliniker in die Lage, jederzeit und überall auf Patientendaten zuzugreifen.