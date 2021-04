Mindray sblocca un enorme potenziale nel monitoraggio pazienti grazie a M-Connect, la piattaforma connessa universalmente

La piattaforma M-Connect è costituita da una serie di soluzioni IT integrate in grado di collegare pazienti, fornitori di servizi, dispositivi e sistemi sanitari per ottenere maggiore visibilità, creare flussi di lavoro ottimizzati, potenziare i processi decisionali clinici e garantire una migliore privacy dei pazienti. Queste soluzioni consentono ai fornitori di servizi sanitari di allocare le risorse in modo efficiente e consentire ai medici di accedere ai dati dei pazienti in qualsiasi momento e ovunque si trovino.