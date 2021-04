Mindray génère un énorme potentiel de surveillance des patients grâce à la plateforme M-Connect

Constituée de diverses solutions informatiques intégrées, la plateforme M-Connect fait le lien entre les patients, les professionnels de santé, les appareils et les logiciels de santé pour une plus grande visibilité, une optimisation du flux de travail, une meilleure prise de décision clinique et une confidentialité accrue. Ces solutions permettent aux équipes biomédicales de répartir efficacement les ressources et de donner aux cliniciens la possibilité d'accéder aux données des patients à tout moment et en tout lieu.

« Le monde de l'intelligence débarque. La 5G, l'IA, l'IoT et d'autres technologies émergentes promettent de nouvelles possibilités, opportunités et expériences pour tous, partout », a déclaré le Dr Li Xinsheng, le vice-président du groupe chez Mindray. « M-Connect dessine l'avenir, inspire une nouvelle ère de connexion et relie les patients à leurs professionnels de santé. Ensemble, nous pouvons profiter des avantages qu'offre la technologie dans le domaine de la santé.»

Visant à améliorer la prise de décision clinique et le workflow, M-Connect est équipé d'outils intelligents, tels que le holter ECG de 24 heures et l'analyse continue de la pression artérielle, pour aider les cliniciens à intervenir avec plus de certitude face aux événements indésirables et à diagnostiquer et traiter les patients plus efficacement.

M-Connect permet d'améliorer considérablement l'efficacité de la gestion des dispositifs médicaux et de protéger les investissements hospitaliers. Utilisant la technologie Mindray IoT (M-IoT), cette plateforme obtient des informations sur tout le matériel médical connecté et fournit des analyses statistiques, un état du parc, des données de répartition et d'utilisation du matériel dans les différents services de soins sous forme de graphique.

Grâce à l'intégration de données complètes provenant de tous les dispositifs médicaux, M-Connect constitue une base solide pour l'analyse du big data, permettant aux professionnels de santé d'analyser de manière exhaustive les données des patients et de construire de meilleures stratégies thérapeutiques tout au long du séjour du patient.

Mindray poursuivra sa collaboration avec ses partenaires industriels pour exploiter la technologie innovante M-Connect et faire ainsi progresser l'ensemble du secteur de la santé.

