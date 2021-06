Mindray führt das Resona I9-Ultraschallsystem ein und revolutioniert damit die allgemeine Bildgebung

Resona I9 wurde auf der Grundlage von Mindrays tiefgreifenden Erkenntnissen über komplexe klinische Szenarien entwickelt und ist ein hochmodernes Ultraschallsystem, das mit allen neuesten Technologien ausgestattet ist. Resona I9 ist in jeder Hinsicht innovativ und verfügt über ein anpassbares Bedienfeld, eine faltbare Struktur bis zu einer Höhe von einem Meter, eine verlängerte Akkulaufzeit und ein superleises Design - all das trägt dazu bei, die Ermüdung während der Scans auf ein Minimum zu reduzieren. Die revolutionäre ZST+ Plattform von Mindray treibt das System an und hebt es auf ein in seiner Klasse unerreichtes Niveau, indem sie eine außergewöhnliche Bildqualität für unendliche Bildgebungslösungen liefert.