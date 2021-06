Mindray lancia il sistema a ultrasuoni Resona I9, la rivoluzione dell'imaging generico

Sviluppato sulla base di informazioni approfondite raccolte da Mindray su scenari clinici complessi, Resona I9 è un sistema a ultrasuoni all'avanguardia dotato di tutte le tecnologie più recenti. Innovativo in ogni suo aspetto, Resona I9 è dotato di un pannello di controllo personalizzabile, una struttura pieghevole fino a un'altezza di un metro, durata della batteria prolungata e design super silenzioso: il tutto con l'obiettivo di ridurre al minimo l'affaticamento durante gli esami diagnostici. Il sistema è basato sulla rivoluzionaria piattaforma ZST+ di Mindray, che lo porta a livelli mai raggiunti nella sua categoria, offrendo un'eccezionale qualità dell'immagine per soluzioni di imaging infinite.

"Noi di Mindray ci sforziamo costantemente di fornire le migliori soluzioni sanitarie ai medici. A tal fine, dobbiamo comprendere a fondo i nostri clienti, ispirarci al loro lavoro quotidiano e sfruttare questi spunti per proporre innovazioni che facciano la differenza nel loro flusso di lavoro. Resona I9 si è evoluto in base alle mutevoli esigenze dell'imaging diagnostico e include una suite di funzionalità innovative, tutte basate sulla nostra piattaforma avanzata ZST+", ha dichiarato He Xujin, Direttore generale della Divisione Sistemi di Imaging Mindray.

Il pannello di controllo iConsole di Resona I9 presenta un design rivoluzionario e un layout adattivo per diversi scenari clinici. I suoi tasti E-ink sono personalizzabili in base alle funzioni utilizzate più di frequente durante le scansioni, mentre il pannello di controllo flottante full-space può essere regolato per un migliore utilizzo dello spazio, consentendo a Resona I9 di soddisfare facilmente le varie esigenze di scansione dei diversi pazienti. Questi rivoluzionari elementi di design offrono nuove possibilità per gli esami a ultrasuoni e migliorano l'efficienza del flusso di lavoro sin dall'inizio.

La soluzione presenta una STE a frame rate elevato (HiFR) con onde di taglio costanti e un accesso preciso alla rigidità del tessuto che consentono un rilevamento del movimento più sensibile, per una maggiore stabilità e precisione durante le scansioni. Resona I9 è inoltre dotato di analisi automatica intelligente delle lesioni standard al seno e alla tiroide, che riduce i tempi di esame per una scansione più efficace.

Con le sue funzioni innovative e una flessibilità di scansione illimitata, Resona I9 di Mindray fornisce ai medici tutti gli strumenti necessari per un trattamento diagnostico più preciso, rendendo possibile una maggiore capacità diagnostica per una migliore cura del paziente.

