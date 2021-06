Spoločnosť Mindray uvádza na trh ultrazvukový systém Resona I9, revolúciu vo všeobecnom zobrazovaní

Zariadenie Resona I9 bolo vyvinuté na základe hĺbkových poznatkov o zložitých klinických scenároch spoločnosti Mindray a je to najmodernejší ultrazvukový systém vybavený všetkými najnovšími technológiami. Resona I9, ktorá prináša inovácie vo všetkých aspektoch, sa vyznačuje prispôsobiteľným ovládacím panelom, skladacou konštrukciou do výšky jedného metra, predĺženou výdržou batérie a super tichým dizajnom - to všetko pomáha pri skenovaní znížiť únavu na minimum. Revolučná platforma ZST+ spoločnosti Mindray napája systém a posúva ho na bezkonkurenčnú úroveň vo svojej triede poskytovaním výnimočnej kvality obrazu pre nekonečné zobrazovacie riešenia.