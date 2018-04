Mindtree annonce de solides résultats pour le quatrième trimestre et la clôture de l'exercice

Mindtree, une entreprise mondiale de services technologiques et de transformation numérique, qui éclaire ses clients pour leur permettre d'obtenir des résultats commerciaux plus rapides, a publié aujourd'hui ses résultats consolidés pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2018, tels qu'approuvés par son conseil d'administration.

« Nous avons terminé l'exercice sur un point d'orgue, et nous avons vu cet élan créer un bon départ pour le nouvel exercice qui s'annonce. Il est particulièrement encourageant de constater que le taux de satisfaction de nos clients a atteint un niveau record, et a ainsi établi la référence à suivre dans notre secteur », a déclaré Rostow Ravanan, PDG et directeur exécutif de Mindtree. « Nos investissements stratégiques durables dans l'expertise pour les domaines, le numérique et l'exécution sont clairement reconnus par le marché. Le vif succès de l'accent que nous mettons largement sur les contrats reflète le besoin que ressentent les entreprises du palmarès Global 2000 d'allier les opérations de grande envergure et l'agilité. Mindtree se trouve à ce point d'équilibre idéal. »

Principaux résultats financiers :

Trimestre clos le 31 mars 2018

En USD : Chiffre d'affaires de 226,2 millions $ (croissance de 5,5 % en glissement trimestriel / 15,6 % en glissement annuel) Bénéfice net de 28,2 millions $ (croissance de 27,9 % en glissement trimestriel / 95,2 % en glissement annuel)

En INR : Chiffre d'affaires de 14 640 millions ₹ (croissance de 6,3 % en glissement trimestriel / 11,1 % en glissement annuel) Bénéfice net de 1 822 millions ₹ (croissance de 28,8 % en glissement trimestriel / 87,5 % en glissement annuel)



Exercice clos le 31 mars 2018

Exprimés en USD : Chiffre d'affaires de 846,8 millions $ (croissance de 8,6 %) Bénéfice net de 88,4 millions $ (croissance de 41,8 %)

Exprimés en roupies indiennes : Chiffre d'affaires de 54 628 millions ₹ (croissance de 4,3 %) Bénéfice net de 5 701 millions ₹ (croissance de 36,2 %)



Autres chiffres significatifs :

Clients : 338 clients actifs au 31 mars 2018 Les clients à 25 millions $ ont augmenté d'une unité, sur un total de 4 Les clients à 10 millions $ ont augmenté de deux, sur un total de 17 Les clients à 5 millions $ ont augmenté d'une unité, sur un total de 38 Les clients à 1 million $ ont augmenté de 4, sur un total de 118

Effectifs : Mindtree emploie 17 723 personnes au 31 mars 2018 Le taux d'attrition sur 12 mois est de 12,5 %

Les « BOT»* : L'automatisation joue un rôle important dans la modernisation de notre prestation de services technologiques, en améliorant à la fois l'efficacité et la rapidité des résultats pour nos clients. Nous sommes heureux d'annoncer la force représentée par nos « BOT », qui travaillent de manière autonome aux côtés des effectifs de Mindtree, permettant à nos équipes d'en faire plus et d'atteindre des objectifs plus conséquents. Nous avons 335 « BOT » en service au 31 mars 2018



*Logiciel/s qui agit/agissent de façon autonome, sans aucune interférence, humaine ou autre, pour exécuter une tâche importante qui serait autrement exécutée par une personne

Gains pluriannuels et de plusieurs millions de dollars US avec les principaux clients mondiaux : Mindtree s'est vu attribué son plus gros contrat unique à ce jour par un client existant, qui appartient à l'industrie du transport aérien aux États-Unis. En vertu de ce contrat, Mindtree a obtenu la pleine propriété de la fonction d'assurance qualité (AQ) et travaille avec le client pour redéfinir de fond en comble la fonction d'AQ Pour le compte d'un partenaire et client existant dans le segment des logiciels d'entreprise, Mindtree a élargi sa présence dans le secteur de la gestion de l'infrastructure grâce à une proposition de valeur différenciée et elle s'est vu attribuée une opportunité pluriannuelle représentant plusieurs millions de dollars L'entreprise fournit des analyses de pointe à l'aide de SAP HANA pour apporter des informations sur la clientèle à une grande compagnie automobile du Royaume-Uni Un client existant aux États-Unis, du secteur aérien, a choisi Mindtree comme partenaire stratégique pour soutenir le développement d'applications, la maintenance et les services d'assurance qualité, dans le cadre de son initiative de transformation des technologies de l'information

Prix et reconnaissance : L'entreprise a reçu le prix « Adobe Experience Business Award » 2018 pour l'excellence de sa gestion de l'expérience multicanaux

Annonces Lors de sa réunion qui a eu lieu le 18 avril 2018, le Conseil d'administration a déclaré un dividende intérimaire de 20 % (2 ₹ par action participative pour une valeur nominale de 10 ₹ chacune) et il a recommandé un dividende de clôture de 30 % (3 ₹ par action participative pour une valeur nominale de 10 ₹ chacune), qui est soumis à l'approbation des actionnaires.



