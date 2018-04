Mindtree: Starke Ergebnisse für das vierte Quartal und zum Jahresende

Mindtree, ein globales Unternehmen für Technologiedienstleistungen und digitale Transformation, das seine Kunden dabei unterstützt, schnellere Geschäftsergebnisse zu erzielen, gab heute seine vom Vorstand genehmigten konsolidierten Ergebnisse für das vierte Quartal und den Jahresabschluss zum 31. März 2018 bekannt.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg )

"Wir haben das Jahr mit einem starken Ergebnis abgeschlossen und mit dieser Dynamik erhalten wir einen guten Start in das neue Geschäftsjahr. Besonders ermutigend ist, dass unsere Kundenzufriedenheit ein Rekordhoch erreicht hat und damit den Maßstab in unserer Branche setzt", so Rostow Ravanan, CEO und Managing Director von Mindtree. "Unsere beständigen strategischen Investitionen in Kompetenzen für Domain, Digital and Run werden vom Markt klar erkannt. Der weitere Erfolg unserer Konzentration auf Großgeschäfte spiegelt die Notwendigkeit wider, dass Global-2000-Unternehmen Großprojekte mit Agilität verbinden müssen. Mindtree hat dieses Optimum erreicht."

Wichtige Finanzkennzahlen:

Quartal zum 31. März 2018

In US-Dollar: Umsatz 226,2 Mio. USD (Wachstum von 5,5 % im Vierteljahresvergleich/15,6 % im Jahresvergleich) Nettoerlös 28,2 Mio. USD (Wachstum von 27,9 % im Vierteljahresvergleich/95,2 % im Jahresvergleich)

In Rupien: Umsatz 14.640 Mio. INR (Wachstum von 6,3% im Vierteljahresvergleich/11,1% im Jahresvergleich) Nettoerlös 1.822 Mio. INR (Wachstum von 28,8% im Vierteljahresvergleich/87,5% im Jahresvergleich)



Abgeschlossenes Geschäftsjahr zum 31. März 2018

In US-Dollar: Umsatz 846,8 Mio. USD (Wachstum von 8,6 %) Nettoerlös 88,4 Mio. USD (Wachstum von 41,8 %)

In Rupien: Umsatz 54.628 Mio. INR (Wachstum von 4,3 %) Nettoerlös 5.701 Mio. INR (Wachstum von 36,2 %)



Sonstige Kennzahlen:

Kunden: 338 aktive Kunden zum 31. März 2018 25 Mio. USD-Kunden: Wachstum um 1, gesamt 4 10 Mio. USD-Kunden: Wachstum um 2, gesamt 17 5 Mio. USD-Kunden: Wachstum um 1, gesamt 38 1 Mio. USD-Kunden: Wachstum um 4, gesamt 118

Mitarbeiter: 17.723 Mindtree Minds zum 31. März 2018 Mitarbeiterabgänge in den vergangenen 12 Monaten: 12,5 %

BOTs*: Die Automatisierung spielt eine wichtige Rolle bei der Modernisierung unserer Technologiedienstleistungen. Für unsere Kunden steigert dies sowohl die Effizienz als auch die Geschwindigkeit, mit der Ergebnisse erzielt werden. Wir sind stolz darauf, über unsere BOTs zu berichten, die autonom neben unseren Mindtree Minds arbeiten und es unserem Team ermöglichen, mehr zu tun und größere Ziele zu erreichen. Zum 31. März 2018 waren 335 BOTs beschäftigt.



*Software, die autonom und frei von jeglichen menschlichen oder sonstigen Eingriffen agiert, um eine wichtige Aufgabe zu erfüllen, die ansonsten von einem Menschen ausgeführt würde.

Mehrjährige und millionenschwere Geschäftsabschlüsse mit führenden globalen Kunden: Mindtree erhielt seinen bisher größten Einzelauftrag von einem bestehenden Kunden aus der Luftfahrtindustrie in den USA . Im Rahmen dieses Vertrages erhielt Mindtree das volle Eigentum an der QA-Funktion und arbeitet mit dem Kunden daran, die QA-Funktion grundlegend neu zu definieren. Für einen Partner und einen bestehenden Kunden im Produktsegment Unternehmenssoftware erweiterte Mindtree seine Präsenz im Bereich Infrastrukturmanagement mit einem differenzierten Leistungsversprechen und erhielt eine mehrjährige, millionenschwere Chance. Mindtree bietet modernste Analytik mit SAP HANA, um für ein großes Automobilunternehmen in Großbritannien Kundeneinblicke zu liefern. Ein bestehender Kunde aus der Luftfahrtindustrie in den USA hat Mindtree als strategischen Partner gewählt, damit sie im Rahmen seiner Initiative zur Umstrukturierung der IT die Anwendungsentwicklung, Wartung und Qualitätssicherung unterstützen.

Auszeichnungen und Anerkennungen: Mindtree wurde mit dem Adobe Experience Business Award 2018 für herausragende Leistungen im Bereich Omni-Channel Experience Management ausgezeichnet.

Bekanntmachungen Der Verwaltungsrat hat auf seiner Sitzung am 18. April 2018 eine Zwischendividende von 20 % (2 INR je Aktie mit einem Nennwert von 10 INR) beschlossen und eine Schlussdividende von 30 % (3 INR je Aktie mit einem Nennwert von 10 INR) vorgeschlagen, die der Zustimmung der Aktionäre bedarf.



Informationen zu Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein Dienstleister für digitalen Wandel und Technologie von der Konzeption bis zur Ausführung und unterstützt damit Global-2000-Kunden, ihre Konkurrenz zu übertreffen. Unter dem Motto "Born digital" verfolgt Mindtree einen agilen, kooperativen Ansatz bei der Erstellung maßgeschneiderter Lösungen entlang der gesamten digitalen Wertschöpfungskette. Gleichzeitig hilft unsere umfassende Fachkenntnis bei der Verwaltung von Infrastruktur und Anwendungen dabei, Ihre IT in ein strategisches Gut zu verwandeln. Ob Sie sich mit Ihrem Unternehmen von Ihrer Konkurrenz abheben, Ihre Geschäftsfunktionen neu gestalten oder das Umsatzwachstum beschleunigen möchten - wir sind dafür der richtige Partner. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mindtree.com.

Safe-Harbor-Erklärung

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung über unsere zukünftigen Wachstumsaussichten sind zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, die von Zeit zu Zeit von uns oder in unserem Namen gemacht werden, zu aktualisieren.

Besuchen Sie unsere Website: http://www.mindtree.com. Weitere Informationen erhalten Sie von:

Indien

Divya Jain

Value360 Communications

+91-99997-04100

Divya@value360india.com



USA

Erik Arvidson

Matter Communications

+1-978-518-4542

earvidson@matternow.com



Europa

Susie Wyeth

Hotwire

+44(0)207-608-4657

susie.wyeth@hotwireglobal.com

SOURCE Mindtree