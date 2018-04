Mindtree Meldt Sterke Vierde Kwartaal en Jaarresultaten

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/633364/Mindtree_Logo.jpg )

"We hebben op een sterke toon het jaar afgemaakt, en zien nu een momentum dat een gezond begin voor ons nieuw fiscaal jaar creëert. Het is bijzonder aanmoedigend om te zien dat onze klantentevredenheidsbeoordelingen nog nooit zo hoog zijn geweest, waardoor wij de standaard bepalen in onze industrie," zegt Rostow Ravanan, CEO & Managing Director, Mindtree. "Onze langdurige strategische investeringen in expertise voor Domain, Digital and Run zijn duidelijk door de sector erkend. Het verdere succes van onze aandacht op grote deals weerspiegelt de behoefte voor Global 2000 bedrijven om grootschaligheid en flexibiliteit te combineren. Mindtree is in deze 'sweet-spot'."

Belangrijke financiële hoofdpunten:

Kwartaal afgesloten op 31 maart 2018

In US dollars gerekend: $226,2 miljoen omzet (5,5% q-o-q / 15,6% y-o-y groei) $28,2 miljoen nettowinst (27,9% q-o-q/ 95,2% y-o-y groei)

In INR: ₹ 14,640 miljoen omzet (6,3% q-o-q / 11,1% y-o-y groei) ₹ 1,822 miljoen nettowinst (28,8% q-o-q / 87,5% y-o-y groei)



Jaar afgesloten op 31 maart 2018

In US dollars gerekend: $846,8 miljoen omzet (8,6% groei) $88,4 miljoen nettowinst (41,8% groei)

In Roepies gerekend: ₹ 54,628 miljoen omzet (4,3% groei) ₹ 5,701 miljoen nettowinst (36,2% groei)



Andere hoofdpunten:

Klanten: 338 actieve klanten op 31 maart 2018 $25 miljoen klanten groei met 1, in totaal met 4 $10 miljoen klanten groei met 2, in totaal met 17 $5 miljoen klanten groei met 1, in totaal met 38 $1 miljoen klanten groei met 4, in totaal met 118

Mensen: 17,723 Mindtree Minds op 31 maart 2018 12 maandenverloop is 12,5%

BOTs*: Automatisering speelt een belangrijke rol in de modernisatie van de levering van onze technologie diensten, wat voor onze klanten verhoogde efficiëntie en resultatensnelheid betekent. Wij vermelden met trots de kracht van onze BOTs te melden die naast onze Mindtree Minds werken, waardoor ons team meer kan doen en grotere doelen kan bereiken. Wij hebben 335 BOTs werkzaam op 31 maart 2018



*Software dat autonoom functioneert, vrij van enige interferentie, menselijk of niet, om een belangrijke taak te voldoen dat anders door een persoon gedaan zou moeten worden

Meerjarige en multi-miljoen dollar contracten met leidende wereldwijde klanten: Mindtree verwierf zijn tot nu toe grootste contract met een bestaande consument, in de luchtvaartindustrie in de VS. Met dit contract heeft Mindtree het volle eigendom van de QA functie gekregen, en werkt met de klant aan het radicaal herdefiniëren van de QA functie Voor een partner en bestaande consument in de bedrijfssoftware productsegment, heeft Mindtree zijn aanwezigheid versterkt in de Infrastructure Management sector met een gedifferentieerde waarde aanbod, en kreeg een meerjarige en multi-miljoen dollar opportuniteit Het leveren van geavanceerde analyses met behulp van SAP HANA om klantinzicht te bieden aan een groot automobielbedrijf in de VK Een bestaande luchtvaartklant in de VS dat Mindtree gekozen heeft als strategische partner om applicatieontwikkeling, onderhoud en kwaliteitsborging diensten te ondersteunen, als onderdeel van hun IT transformatie initiatief

Prijzen en Erkenning: 2018 Adobe Experience Business Award voor excellentie in Omni-channel Experience Management

Aankondigingen Het raad van bestuur heeft op zijn bijeenkomst op 18 april 2018 , 20% aan interim-dividend uitgekeerd (₹ 2 per vermogensaandeel van ₹ 10 nominale waarde per stuk) en stelt een slotdividend 30% voor (₹ 3 per vermogensaandeel van ₹ 10 nominale waarde per stuk), dat onderworpen wordt aan de goedkeuring van de aandeelhouders.



Over Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) levert digitale transformatie en technologie diensten van hun ontwikkeling tot aan hun uitvoering, waardoor Global 2000 de concurrentie kan overtreffen. 'Born digital,' Mindtree kiest voor een flexibele en samenwerkende benadering voor het creëren van maatwerkoplossingen in de keten van digitale waarde. Tegelijkertijd helpt onze diepgaande expertise in infrastructuur en applicatiebeheer ons in het optimaliseren van uw IT tot een strategisch activum. Of u uw bedrijf wilt onderscheiden, bedrijfsfuncties moet herdenken, of omzetgroei wilt versnellen, wij kunnen u helpen deze doelen te bereiken. Bezoek http://www.mindtree.com voor meer informatie.

