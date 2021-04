Mindtree et Duck Creek collaborent avec UPC Insurance pour faire avancer son initiative de transformation numérique

- UPC Insurance offre une expérience client améliorée grâce à des systèmes centraux basés sur SaaS et à sa nouvelle société InsurTech phare, Skyway Technologies

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 27 avril 2021 /PRNewswire/ -- Mindtree , une société leader de transformation numérique et de services technologiques, s'est associée à Duck Creek pour améliorer l'expérience des clients d'UPC Insurance grâce à la mise en œuvre de systèmes centraux basés sur SaaS. Il s'agit notamment de solutions en matière de politiques, de facturation, de sinistres, de données et de technologies d'assurance, ainsi que de la consolidation de plusieurs applications sur une seule plateforme intégrée, rendue possible grâce à Duck Creek OnDemand, la solution SaaS du fournisseur destinée au secteur de l'assurance multirisque (P&C).

UPC Insurance est l'un des principaux souscripteurs spécialisés dans l'assurance des biens exposés aux catastrophes naturelles dans la région côtière des États-Unis pour les biens des particuliers et des entreprises. Face aux attentes croissantes des clients en matière de gestion rapide et commode des sinistres, UPC Insurance a réussi à moderniser ses systèmes informatiques afin d'améliorer son efficacité opérationnelle et de gérer les sinistres en quelques minutes au lieu de quelques heures.

« Notre partenariat avec Mindtree et Duck Creek a conduit au lancement de notre dernière entreprise, Skyway Technologies. Skyway.com offrira des produits d'assurance pour les particuliers en vente directe, permettant une véritable expérience multicanale pour les clients d'UPC », a déclaré Chris Griffith, président de Skyway Technologies et directeur informatique d'UPC Insurance. « En accélérant nos efforts de transformation numérique, avec l'aide de partenaires expérimentés comme Mindtree et Duck Creek, nous sommes en mesure de nous adapter plus rapidement et de mettre l'innovation au service de nos clients le long de la côte. »

Entreprise numérique, UPC Insurance offre à ses clients une réception plus rapide du premier avis de sinistre (FNOL), une gestion sans contact des sinistres, des capacités de paiement améliorées, y compris les paiements numériques, et un meilleur service à la clientèle sur ses canaux de libre-service. En outre, le lancement de nouveaux produits et les mises à jour de produits peuvent désormais se faire en quelques semaines, et non plus en quelques mois. En tirant parti de l'analyse dans l'ensemble de l'organisation, UPC Insurance peut adopter une approche axée sur les données pour optimiser les expériences des clients et obtenir un avantage concurrentiel.

« Nous félicitons UPC Insurance d'avoir lancé de nouvelles initiatives audacieuses pour devenir la première compagnie d'assurance contre les catastrophes aux États-Unis et d'avoir modernisé ses systèmes de base pour atteindre ses objectifs de transformation numérique », a déclaré Venu Lambu, directeur exécutif et président des marchés mondiaux de Mindtree. « Avec Duck Creek, nous sommes en mesure d'assurer la fourniture de solutions dans les délais et les budgets impartis - ce qui permet à UPC Insurance de déployer de nouveaux produits à la vitesse des affaires et d'offrir à ses clients une expérience numérique améliorée. »

« Cette transformation numérique représente une avancée significative pour UPC et constitue un nouveau signal que les technologies SaaS pérennes sont la nouvelle norme en matière d'assurance IARD », a déclaré Matt Foster, directeur de l'exploitation de Duck Creek Technologies. « Grâce à Duck Creek OnDemand, UPC pourra se concentrer sur l'offre de nouveaux produits et l'expérience client que ses assurés attendent, tandis que notre équipe lui fournira tous les services, le soutien et les ressources informatiques dont elle a besoin pour aller de l'avant sur un marché de plus en plus compétitif. Avec Mindtree, nous sommes fiers de féliciter UPC pour cette étape importante dans la poursuite de sa croissance et de son succès. »

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE : MINDTREE) est une société internationale de conseil et de services technologiques, aidant les entreprises à combiner évolutivité et agilité pour obtenir un avantage concurrentiel. Née dans l'univers du numérique en 1999, Mindtree, qui fait désormais partie du groupe Larsen & Toubro, applique ses connaissances approfondies du domaine à 270 engagements d'entreprises clientes afin d'éliminer les cloisonnements, de donner un sens à la complexité numérique et d'accélérer la commercialisation de nouvelles initiatives. Nous permettons au service informatique d'évoluer à la vitesse de l'entreprise en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité de la livraison continue pour stimuler l'innovation commerciale. Présents dans 24 pays à travers le monde, nous sommes régulièrement considérés comme l'un des meilleurs endroits où travailler, incarné chaque jour par notre culture gagnante composée de plus de 23 800 « esprits » entreprenants, collaboratifs et dévoués.

Pour en apprendre davantage à notre sujet, visitez www.mindtree.com ou suivez-nous @Mindtree.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies (NASDAQ : DCT) est l'un des principaux fournisseurs de solutions de base pour le secteur des assurances IARD et assurances générales. En accédant à Duck Creek OnDemand , la solution d'entreprise Software-as-a-Service de la société, les compagnies d'assurance sont en mesure de naviguer dans l'incertitude et de saisir les opportunités du marché plus rapidement que leurs concurrents. Les solutions riches en fonctionnalités de Duck Creek sont disponibles séparément ou sous forme d'une suite complète , et toutes sont disponibles via Duck Creek OnDemand. Pour plus d'informations, consultez le site www.duckcreek.com .

À propos d'UPC Insurance

Fondée en 1999, UPC Insurance est une société holding d'assurance qui souscrit et gère des polices d'assurance IARD pour les particuliers et les entreprises par l'intermédiaire d'un groupe de filiales d'assurance en propriété exclusive et à travers divers canaux de distribution. La société souscrit actuellement des polices dans les États suivants : Connecticut, Floride, Géorgie, Louisiane, Massachusetts, New Jersey, New York, Caroline du Nord, Rhode Island, Caroline du Sud et Texas. Depuis son siège à Saint-Pétersbourg, l'équipe de professionnels dévoués d'UPC Insurance gère une compagnie d'assurance entièrement intégrée, y compris les ventes, la souscription, le service clientèle et les sinistres.

