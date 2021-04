Mindtree und Duck Creek arbeiten mit UPC Insurance zusammen, um deren Projekt zur digitalen Transformation voranzutreiben

- UPC Insurance bietet ein verbessertes Kundenerlebnis durch SaaS-basierte Kernsysteme und sein neues Vorzeige-InsurTech-Unternehmen Skyway Technologies

WARREN, N.J. und BANGALORE, Indien, 27. April 2021 /PRNewswire/ -- Mindtree , ein führendes Unternehmen für digitale Transformation und Technologiedienstleistungen, gab heute seine Zusammenarbeit mit Duck Creek bekannt, deren Ziel die Verbesserung der Kundenerfahrung für Kunden der UPC Insurance durch die Implementierung von SaaS-basierten Kernsystemen ist. Hierzu gehören Lösungen für Policen, Abrechnungen, Schadensfälle, Data Insights und Versicherungstechnologie sowie die Konsolidierung mehrerer Anwendungen auf einer einzigen integrierten Plattform, die mit Duck Creek OnDemand, der SaaS-Lösung des Anbieters für die Schaden- und Unfallversicherungsbranche, ermöglicht wird.

UPC Insurance ist ein führender Spezialversicherer für die Versicherung von katastrophengefährdeten Sachanlagen in den Küstenregionen der USA für private und gewerbliche Objekte. Angesichts der steigenden Kundenerwartungen an eine schnelle und bequeme Bearbeitung von Schadensfällen, hat UPC Insurance seine IT-Systeme erfolgreich modernisiert und so die betriebliche Effizienz verbessert. So können Schadensfälle innerhalb von Minuten statt in mehreren Stunden bearbeitet werden.

„Unsere Partnerschaft mit Mindtree und Duck Creek hat zur Gründung unseres neuesten Unternehmens, Skyway Technologies, geführt. Skyway.com wird Direct-to-Consumer-Produkte für private Versicherungsnehmer anbieten und damit ein echtes Multi-Channel-Erlebnis für Kunden von UPC bereitstellen", sagt Chris Griffith, Präsident von Skyway Technologies und CIO von UPC Insurance. „Durch die Beschleunigung unserer digitalen Transformation mit Hilfe erfahrener Partner wie Mindtree und Duck Creek sind wir in der Lage, uns schneller anzupassen und unseren Kunden an der Küste innovative Leistungen zu bieten."

Mit der digitalen Transformation profitieren die Kunden von UPC Insurance von einer schnelleren Aufnahme der ersten Schadensmeldung (FNOL), einer kontaktlosen Schadensabwicklung, erweiterten Zahlungsmöglichkeiten einschließlich digitaler Zahlungen und von einem verbesserten Kundenservice auf seinen Selbstbedienungskanälen. Darüber hinaus können neue Produkteinführungen und Produkt-Updates jetzt innerhalb einiger Wochen und nicht einiger Monate stattfinden. Durch den Einsatz von Analysen im gesamten Unternehmen kann UPC Insurance einen erkenntnisbasierten Ansatz zur Optimierung der Kundenerfahrungen verfolgen und so einen Wettbewerbsvorteil erzielen.

„Wir gratulieren UPC Insurance zu den klaren neuen Initiativen. Sie wollen der führende Anbieter von Katastrophenversicherungen in den USA werden und modernisieren ihre Kernsysteme, um ihre Ziele im Bereich der digitalen Transformation zu erreichen", sagt Venu Lambu, Executive Director und President, Global Markets bei Mindtree. „Gemeinsam mit Duck Creek können wir eine termingerechte und budgetkonforme Bereitstellung der Lösungen gewährleisten - so kann UPC Insurance in kürzester Zeit neue Produkte einführen und seinen Kunden ein verbessertes digitales Erlebnis bieten."

„Diese digitale Transformation stellt für UPC einen bedeutenden Schritt nach vorne dar und ist ein weiteres Signal dafür, dass dauerhafte SaaS-Technologien der neue Standard in der Schaden- und Unfallversicherung sind", sagt Matt Foster, COO von Duck Creek Technologies. „Mit Duck Creek OnDemand kann sich UPC darauf konzentrieren, die neuen Produkte und Kundenerlebnisse anzubieten, die seine Versicherungsnehmer erwarten - während unser Team alle Dienstleistungen, den Support und die Computerressourcen bereitstellt, die es braucht, um in einem zunehmend wettbewerbsorientierten Markt voranzukommen. Gemeinsam mit Mindtree sind wir stolz darauf, UPC zu diesem wichtigen Meilenstein in Wachstum und Erfolg gratulieren zu dürfen."

Informationen zu Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Technologieberatungs- und Dienstleistungsunternehmen, das Unternehmen dabei hilft, Skalierbarkeit mit Agilität zu verbinden, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. „Born digital" im Jahr 1999 und jetzt ein Unternehmen der Larsen & Toubro Group, wendet Mindtree sein tiefes Domänenwissen auf 270 Unternehmenskundenengagements an, um Silos aufzubrechen, der digitalen Komplexität einen Sinn zu geben und neue Initiativen schneller auf den Markt zu bringen. Wir ermöglichen es der IT, stets mit den Geschäftsabläufen mithalten zu können, indem wir neue Technologien und die Effizienz der kontinuierlichen Bereitstellung nutzen, um Geschäftsinnovationen voranzutreiben. Wir sind in 24 Ländern auf der ganzen Welt tätig und werden durchweg als einer der besten Arbeitsplätze angesehen. Dies wird jeden Tag durch unsere gewinnende Kultur verkörpert, die aus über 23.800 unternehmerischen, kollaborativen und engagierten „Mindtree Minds" besteht.

Weitere Informationen über uns finden Sie unter www.mindtree.com oder folgen Sie uns unter @Mindtree.

Informationen zu Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies (NASDAQ: DCT) ist ein führender Anbieter von Core-Systemlösungen für Komposit-Versicherer. Mit Duck Creek OnDemand , der Software-as-a-Service-Lösung für Komposit-Versicherer, ermöglicht das Unternehmen seinen Kunden, mit Unsicherheiten umzugehen und Marktchancen schneller als ihre Wettbewerber zu nutzen. Duck Creek Lösungen sind einzeln oder als komplette Suite erhältlich und über Duck Creek OnDemand verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf www.duckcreek.com .

Informationen zu UPC Insurance

UPC Insurance wurde 1999 gegründet und ist eine Versicherungsholding, die über eine Gruppe von hundertprozentigen Versicherungstöchtern mittels einer Vielzahl von Vertriebskanälen private und gewerbliche Sach- und Unfallversicherungen für Wohngebäude abschließt und betreut. Das Unternehmen zeichnet derzeit Policen in Connecticut, Florida, Georgia, Louisiana, Massachusetts, New Jersey, New York, North Carolina, Rhode Island, South Carolina und Texas. Vom Hauptsitz in St. Petersburg, Florida, aus verwaltet UPC Insurance mit einem engagierten Team von Fachleuten ein vollständig integriertes Versicherungsunternehmen mit den Abteilungen Verkauf, Underwriting, Kundendienst und Schadensbearbeitung.

