Mindtree indgår partnerskab med Nordex Group for at gå videre på virksomhedens vej mod digital transformation

WARREN, N.J. og BANGALORE, Indien, 25. november 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree , som er en førende virksomhed inden for digital transformation og teknologiske tjenester, bekendtgjorde i dag en femårsplan med en førende vindturbinefabrikant, The Nordex Group (ETR: NDX1). The Nordex Group valgte Mindtree som dens transformationspartner for at forenkle, modernisere og transformere dens it-afdeling globalt, samtidigt med at give skalerbarhed til at understøtte virksomhedens planer om vækst. The Nordex Group er en af de førende integrerede, globale fabrikanter af innovative onshore vindturbinesystemer. Virksomheden blev grundlagt i 1985, og dens produkter har ofte haft indflydelse på den teknologiske udvikling inden for vindenergiindustrien. Gruppen har installeret vindkraftsanlæg på mere end 30 GW i over 40 markeder, hvorved den har bidraget betydeligt til kulfri generering af energi.

"Efterspørgslen for vindkraft vil fortsætte med at vokse globalt, og det vil Nordex også gøre. For at kunne levere til vores stadigt voksende internationale kundebase på en pålidelig og sikker måde, kræves der en standardisering og simplificering af vores underliggende systemer. Vi vil designe en skalerbar digital arkitektur, som gør det muligt for os at levere hurtigt og nemt," sagde Stefan Ewald, direktør for Nordex Group. "Vi er glade for at indgå partnerskab med Mindtree for at levere vores agenda for digital transformation. Mindtree's digitale ekspertise, erfaring og agile kultur er en meget god match for Nordex," tilføjede han.

For at tilpasse Nordex Group's it-infrastruktur med dens strategiske vision på tværs af hele værdikæden, vil Mindtree iværksætte en komplet transformation af dens aktuelle it-handlinger og levering af tjenester. "Dette omfatter standardisering og iværksættelse af nye projekter og driftsprocesser, konsolidering af eksisterende it-tjenester samt udvikling af en fremtidsorienteret netskyplatform, som opretholder et robust cybersikkerhedsnet," sagde Venu Lambu, administrerende direktør og præsident for globale markeder, Mindtree. "Vi er glade for, at Nordex Group har valgt os til dens transformerende rejse. Mindtree vil bringe dens digitale ekspertise, verdensførende industrianerkendte platformer samt dens evner i brug af netskyen og IoT-teknologier," tilføjede han.

