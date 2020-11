Mindtree inngår partnerskap med Nordex Group for å drive virksomhetens digitale transformation fremover

WARREN, N.J. og BANGALORE, India, 25. november 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree, som er en ledende virksomhed innen digital transformasjon og teknologiske tjenester, offentliggjorde i dag en femårsplan med en ledende produsent av vindturbiner, The Nordex Group (ETR: NDX1). The Nordex Group valgte Mindtree som deres transformasjonspartner for å forenkle, modernisere og transformere deres it-avdeling globalt, samtidig med å tilby skalerbarhet til å understøtte virksomhetens planer om vekst. The Nordex Group er en av de ledende integrerte, globale produsenter av innovative onshore vindturbinsystemer. Virksomheten ble grunnlagt i 1985 og deres produkter har ofte hatt innflytelse på den teknologiske utvikling innenfor vindenergiindustrien. Gruppen har installeret vindkraftsanlegg på mere enn 30 GW i over 40 markeder, hvorledes den har bidratt betydelig til kullfri generering av energi.

"Etterspørselen for vindkraft vil fortsette med å vokse globalt, og det vil Nordex også gøre. For å kunne levere til våres stadig voksende internasjonale kundebase på en pålitelig og sikker måte, kreves det en standardisering og simplifisering av våres underliggende systemer. Vi vil designe en skalerbar digital arkitektur, som gør det mulig for oss å levere hurtigt og smidig," sier Stefan Ewald, CIO i Nordex Group. "Vi er glade for å inngå partnerskap med Mindtree for å levere vår agenda for digital transformation. Mindtree's digitale ekspertise, erfaring og agile kultur er en meget god match for Nordex," tilføyde han.

For å tilpasse Nordex Group's it-infrastruktur med dens strategiske visjon på tvers av hele verdikjeden, vil Mindtree iverksette en komplett transformation av eksisterende it-drift og levering av tjenester. "Dette omfatter standardisering og iverksettelse av nye projekter og driftsprosesser, konsolidering av eksisterende it-tjenester samt utvikling av en fremtidsorienteret nettskyplatform, som oppretholder et robust cybersikkerhetsnett," sier Venu Lambu, Executive Director & President for globale markeder i Mindtree. "Vi er glade for, at Nordex Group har valgt oss til deres transformerende reise. Mindtree vil bringe digital ekspertise, verdens- og industry-ledende platformer gjennom bruk av nettskyen og IoT-teknologier," tilføyde han.

