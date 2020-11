Mindtree Partners auttaa Nordex Groupia etenemään digitalisaation muutoksessa

WARREN, N.J. Ja BANGALORE, Intia, 25. marraskuuta 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree , joka on johtava digitaalisen muutoksen ja teknologisten palveluiden yhtiö, ilmoitti tänään viiden vuoden sopimuksesta johtavan tuuliturbiinivalmistajan The Nordex Groupin (ETR: NDX1) kanssa. The Nordex Group valitsi Mindtreen liiketoiminnan kehittämisen kumppanikseen, joka auttaa Nordex Groupin koko tietoteknisen ympäristön yksinkertaistamisessa, modernisoinnissa ja kehittämisessä tarjoten samalla skaalautuvuutta, joka tukee yhtiön kasvusuunnitelmia. Nordex Group on yksi maailman johtavista integroitujen, innovatiivisten maalla käytettävien tuuliturbiinijärjestelmien valmistajista. Yhtiö on perustettu vuonna 1985, ja sen tuotteet muovaavat säännönmukaisesti tuulienergia-alan teknistä kehitystä. Konserni on asentanut yli 30 GW tuulivoimakapasiteettia yli 40 markkina-alueelle ja ollut näin merkittävä tekijä hiilivapaassa energiantuotannossa.

"Tuulivoiman kysyntä jatkaa maailmanlaajuista kasvua ja niin tekee myös Nordex. Kansainvälisen asiakaskuntamme palveleminen luotettavasti ja turvallisesti edellyttää perustason järjestelmiemme standardointia ja yksinkertaistamista. "Suunnittelemme skaalautuvan digitaalisen arkkitehtuurin, jonka avulla voimme palvella asiakkaita nopeasti ja joustavasti," sanoi Stefan Ewald, Nordex Groupin tiedotuspäällikkö. "Olemme iloisia voidessamme tehdä yhteistyötä Mindtreen kanssa. Mindtree auttaa meitä digitaalisen muutoksen toteutuksessa. Mindtreen digitaalinen osaaminen, kokemus ja joustava kulttuuri sopivat hyvin yhteen Nordexin kanssa," hän lisäsi.

Nordex Groupin tietotekninen infrastruktuuri halutaan yhdenmukaistaa sen strategisen vision kanssa koko arvoketjussa. Siksi Mindtree tukee kaikkien tietoteknisten toimintojen ja palvelutoteutuksen muutosta. "Projektin laajuutena on standardoida ja ottaa käyttöön uudet projektit ja toimintaprosessit, nykyisten tietoteknisten palveluiden konsolidointi sekä tulevaisuuteen valmiin pilvipalveluympäristön luonti tavalla, jossa kyberturvallisuus on otettu tehokkaasti huomioon," sanoi Venu Lambu, Mindtreen maailmanlaajuisten markkinoiden toimitusjohtaja ja pääjohtaja. "Olemme iloisia siitä, että Nordex Group on valinnut meidät kumppanikseen tälle muutosmatkalle. Mindtree tuo meille digitaalisen osaamisensa ja maailmanluokan, alalla tunnustetut alustat ja ominaisuudet pilvipalveluiden ja IoT-tekniikoiden kautta", hän lisäsi.

