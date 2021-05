Mindtree neemt NxT Digital Business over van L&T

- Overname versterkt Mindtree's cloudgebaseerde IoT en AI-mogelijkheden voor Industrie 4.0

WARREN, N.J. en BANGALORE, India, 21 mei 2021 /PRNewswire/ -- Mindtree, een toonaangevend bedrijf voor digitale transformatie en technologiediensten, kondigde vandaag aan dat het een overeenkomst heeft getekend voor de overname van NxT Digital Business, het cloudgebaseerde IoT- en AI-platform voor Industrie 4.0 van L&T Group.

NxT Digital Business werd opgericht als start-up et brede digitale mogelijkheden binnen L&T. Het heeft een instrumentele rol gespeeld in uitgebreide toepassingen van IoT-technologie en digitalisering van veel aspecten van de activiteiten van L&T, waar talloze activa werden aangesloten en fabrieken werden gedigitaliseerd om de activiteiten van het bedrijf gegevensgestuurd te maken voor objectieve besluitvorming. NxT Digital Business maakt gebruik van de diepgaande industriële domeinexpertise van de Groep met opkomende technologieën zoals industriële IoT, kunstmatige intelligentie, machinaal leren en augmented en virtual reality, geospatiale en cyberbeveiligingstoepassingen om zijn wereldwijde klanten disruptieve bedrijfsresultaten te bieden.

Het gecombineerde aanbod van Mindtree en NxT Digital Business zal schaalgrootte en marktflexibiliteit brengen om tegemoet te komen aan de groeiende end-to-end digitale transformatie-eisen van klanten. Dat brengt ons dichter bij Industrie 4.0, met slimme automatisering van industrie en productie met het oog op meer flexibiliteit en klantgerichtheid. Mindtree zal gebruik maken van de capaciteiten van NxT Digital Business in verschillende industriële segmenten bij het integreren van sensoren en telemetrische gegevens met zijn geavanceerde data-analyse en insights leadership om digitalisering in de waardeketen van productie en engineering te stimuleren, tastbare operationele efficiëntie te leveren en een gedifferentieerde klantervaring te bieden.

"Er liggen enorme kansen in het verschiet nu wereldwijde fabrikanten en industriële bedrijven in toenemende mate gebruikmaken van op Industrie 4.0 gerichte slimme oplossingen, systemen en processen, maar worstelen met het benutten van gegevens en analyses om de efficiëntie en het concurrentievoordeel te vergroten", aldus de heer S. N. Subrahmanyan, Chief Executive Officer & Managing Director, Larsen & Toubro Limited. "De ervaring, het talent, de expertise en de credentials van NxT Digital Business, gekoppeld aan Mindtree's wereldwijde schaal, technologisch leiderschap en diep inzicht in domein en delivery, vormen een krachtige combinatie van focus en mogelijkheden om aan de eisen van klanten te voldoen."

"Industriële en productiebedrijven beginnen digitale technologieën over de hele waardeketen toe te passen, maar hebben een partner nodig met expertise om de punten strategisch met elkaar te verbinden en bedrijfswaarde uit hun gegevens te genereren," aldus de heer Debashis Chatterjee, Chief Executive Officer & Managing Director, Mindtree Limited. "De overname zal een aanvulling zijn op onze aanzienlijke sterke punten in het opnieuw vormgeven van de consumentenervaring, en ons positioneren als een van de toonaangevende partners voor het gebruik van data en analytics om inzichten te stimuleren en transformerende diensten te leveren aan onze klanten."

De overname is onderworpen aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.

Over Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) is een wereldwijd technologisch advies- en dienstenbedrijf dat ondernemingen helpt schaalgrootte met behendigheid te combineren om concurrentievoordeel te behalen. "Born digital" in 1999 en nu een Larsen & Toubro Group Company, past Mindtree zijn diepgaande domeinkennis toe op meer dan 270 klantopdrachten om silo's te doorbreken, de digitale complexiteit te begrijpen en nieuwe initiatieven sneller te vercommercialiseren. We zorgen ervoor dat IT met de snelheid van het bedrijf kan meebewegen, door gebruik te maken van opkomende technologieën en de efficiëntie van Continuous Delivery om bedrijfsinnovatie te stimuleren. We zijn wereldwijd actief in meer dan 24 landen en worden consequent beschouwd als een van de beste werkgevers, wat elke dag opnieuw blijkt uit onze bekroonde cultuur die uit meer dan 23.800 ondernemende, samenwerkende en toegewijde "Mindtree Minds" bestaat.

