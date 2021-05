Mindtree va acquérir NxT Digital Business de L&T

- L'acquisition permettra à Mindtree de renforcer ses capacités en matière d'IoT et d'IA basées sur le cloud pour l'industrie 4.0

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 21 mai 2021 /PRNewswire/ -- Mindtree, une société de services technologiques et de transformation numérique de premier plan, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait signé un accord pour acquérir l'activité numérique NxT, la plate-forme IoT et IA basée sur le cloud pour l'industrie 4.0 du groupe L&T.

L'entreprise NxT Digital Business a été fondée en tant que startup dotée de vastes capacités numériques au sein de L&T. Il a joué un rôle déterminant dans les applications étendues de la technologie IoT et la numérisation de nombreux aspects des opérations de L&T, où de nombreux actifs ont été connectés et les usines ont été numérisées pour que les opérations de l'entreprise soient axées sur les données afin de prendre des décisions objectives. NxT Digital Business tire parti de la profonde expertise sectorielle du Groupe avec des technologies émergentes telles que l'IoT industriel, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et la réalité augmentée et virtuelle, les applications géospatiales et de cybersécurité, afin de fournir des résultats commerciaux perturbateurs à ses clients mondiaux.

Les offres combinées de Mindtree et NxT Digital Business apporteront l'échelle et l'agilité du marché pour répondre aux demandes croissantes de transformation numérique de bout en bout des clients. Cela contribuera à accélérer le passage à l'industrie 4.0, qui implique une automatisation intelligente de l'industrie et de la fabrication afin de gagner en agilité et en orientation client. Mindtree s'appuiera sur les capacités de NxT Digital Business dans plusieurs segments de l'industrie pour intégrer des capteurs et des données de télémétrie, avec son leadership en matière d'analyse et de compréhension des données avancées, afin d'encourager la numérisation de la chaîne de valeur de la fabrication et de l'ingénierie, de fournir des efficacités opérationnelles tangibles et une expérience client différenciée.

« Il y a une énorme opportunité à saisir, car les fabricants et les entreprises industrielles du monde entier adoptent de plus en plus des solutions, des systèmes et des processus intelligents axés sur l'industrie 4.0, mais ils ont du mal à tirer parti des données et des analyses pour accroître l'efficacité et l'avantage concurrentiel », a déclaré M. S. N. Subrahmanyan, président-directeur général et directeur général de Larsen & Toubro Limited. « L'expérience, le talent, l'expertise et les références de NxT Digital Business, associés à l'échelle mondiale, au leadership technologique et à la compréhension profonde du domaine et de la livraison de Mindtree, constituent une puissante combinaison d'orientation et de capacités pour répondre aux exigences des clients. »

« Les entreprises industrielles et manufacturières commencent à adopter les technologies numériques sur l'ensemble de la chaîne de valeur, mais elles ont besoin d'un partenaire compétent pour relier stratégiquement les points et générer de la valeur commerciale à partir de leurs données », a déclaré M. Debashis Chatterjee, PDG & directeur général, Mindtree Limited. « L'acquisition viendra compléter nos forces significatives dans la réimagination de l'expérience du consommateur, nous positionnant comme l'un des principaux partenaires pour l'exploitation des données et de l'analytique afin de stimuler la compréhension et de fournir des services transformationnels à nos clients. »

L'acquisition est soumise aux conditions de clôture habituelles.

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE : MINDTREE) est une société internationale de conseil et de services technologiques, aidant les entreprises à combiner évolutivité et agilité pour obtenir un avantage concurrentiel. Née dans l'univers du numérique en 1999, Mindtree, qui fait désormais partie du groupe Larsen & Toubro, applique ses connaissances approfondies du domaine à 270 engagements d'entreprises clientes afin d'éliminer les cloisonnements, de donner un sens à la complexité numérique et d'accélérer la commercialisation de nouvelles initiatives. Nous permettons au service informatique d'évoluer à la vitesse de l'entreprise en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité de la livraison continue pour stimuler l'innovation commerciale. Présents dans 24 pays à travers le monde, nous sommes régulièrement considérés comme l'un des meilleurs endroits où travailler, incarné chaque jour par notre culture gagnante composée de plus de 23 800 « esprits » entreprenants, collaboratifs et dévoués.

Pour en savoir plus sur nous, visitez www.mindtree.com ou suivez-nous sur @Mindtree_Ltd.

Pour obtenir plus d'informations, contactez : [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpg

SOURCE Mindtree