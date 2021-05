Mindtree übernimmt NxT Digital Business von L&T

Akquisition stärkt Mindtrees Cloud-basierte IoT- und KI-Fähigkeiten für Industrie 4.0

WARREN, N.J. und BANGALORE, Indien, 25. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Mindtree, ein führendes Unternehmen für Technologiedienstleistungen und Digital-Transformation, hat heute bekannt gegeben, dass es eine Vereinbarung zur Übernahme von NxT Digital Business, der cloudbasierten IoT- und KI-Plattform für Industrie 4.0 der L&T Group, unterzeichnet hat.

NxT Digital Business wurde als Startup mit umfassenden digitalen Fähigkeiten innerhalb von L&T gegründet. Es spielte eine entscheidende Rolle bei der umfassenden Anwendung von IoT-Technologie und der Digitalisierung vieler Aspekte des L&T-Betriebs, bei der zahlreiche Anlagen vernetzt und Fabriken digitalisiert wurden, um die Betriebsdaten des Unternehmens für objektive Entscheidungsfindung zu nutzen. NxT Digital Business nutzt die umfassende Branchenexpertise des Konzerns mit aufstrebenden Technologien wie industriellem IoT, künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen sowie Augmented und Virtual Reality, Geodaten- und Cybersicherheitsanwendungen, um das Geschäft seiner internationalen Kunden zu revolutionieren.

Die Kombination der Angebote von Mindtree und NxT Digital Business bringt Skalierbarkeit und Marktagilität mit sich, um die wachsenden Anforderungen der Kunden an die digitale End-to-End-Transformation zu erfüllen. Das wird dazu beitragen, die Entwicklung hin zu Industrie 4.0 zu beschleunigen, und intelligente Automatisierung von Industrie und Fertigung für eine erhöhte Agilität und Kundenorientierung zu erzielen. Mindtree wird die Fähigkeiten von NxT Digital Business in verschiedenen Industriesegmenten bei der Integration von Sensoren und Telemetriedaten mit seinen fortschrittlichen Datenanalysen und Erkenntnissen nutzen, um die Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette in der Fertigung und im Maschinenbau voranzutreiben und spürbare betriebliche Effizienz und ein differenziertes Kundenerlebnis zu bieten.

„Es liegt eine riesige Chance vor uns, da globale Hersteller und Industrieunternehmen zunehmend intelligente Lösungen, Systeme und Prozesse mit Fokus auf Industrie 4.0 einführen, aber Schwierigkeiten haben, Daten und Analysen zu nutzen, um die Effizienz und den Wettbewerbsvorteil zu vergrößern", sagte Herr S. N. Subrahmanyan, Chief Executive Officer & Managing Director, Larsen & Toubro Limited. „Die Erfahrung, das Talent, das Fachwissen und die Referenzen von NxT Digital Business, in Verbindung mit der globalen Größe, der Technologieführerschaft und dem tiefen Verständnis von Mindtree für die Domäne und die Bereitstellung, sind eine leistungsstarke Kombination von Fokus und Fähigkeiten, um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen."

„Industrie- und Fertigungsunternehmen beginnen, digitale Technologien über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg einzuführen, brauchen aber einen Partner mit Expertise, um die Punkte strategisch zu verbinden und aus ihren Daten Geschäftswert zu generieren", sagte Herr Debashis Chatterjee, Chief Executive Officer & Managing Director, Mindtree Limited. „Die Akquisition wird unsere bedeutenden Stärken bei der Neugestaltung des Kundenerlebnisses ergänzen und uns als einen der führenden Partner für die Nutzung von Daten und Analysen positionieren, um Erkenntnisse zu gewinnen und unseren Kunden transformative Dienstleistungen zu liefern."

Die Übernahme unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.

Informationen zu Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Technologieberatungs- und Dienstleistungsunternehmen, das Unternehmen dabei hilft, Skalierbarkeit mit Agilität zu verbinden, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. „Born digital" im Jahr 1999 und jetzt ein Unternehmen der Larsen & Toubro Group, wendet Mindtree sein tiefes Domänenwissen auf 270 Unternehmenskundenengagements an, um Silos aufzubrechen, der digitalen Komplexität einen Sinn zu geben und neue Initiativen schneller auf den Markt zu bringen. Wir ermöglichen es der IT, stets mit den Geschäftsabläufen mithalten zu können, indem wir neue Technologien und die Effizienz der kontinuierlichen Bereitstellung nutzen, um Geschäftsinnovationen voranzutreiben. Wir sind in 24 Ländern auf der ganzen Welt tätig und werden durchweg als einer der besten Arbeitsplätze angesehen. Dies wird jeden Tag durch unsere gewinnende Kultur verkörpert, die aus über 23.800 unternehmerischen, kollaborativen und engagierten „Mindtree Minds" besteht.

