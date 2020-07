Mindtree s'associe au groupe Husqvarna pour mener la transformation numérique

Le fabricant de produits de jardinage s'oriente vers un modèle d'exploitation informatique des produits pour gagner en flexibilité

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 21 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree , une entreprise mondiale spécialisée en services technologiques et transformation numérique, a annoncé aujourd'hui qu'elle a été chargée par le groupe Husqvarna de fournir des services SAP axés sur DevOps pour accompagner la bonne implantation des initiatives de transformation numérique de cette entreprise.

Mindtree s'associera à la division Gardena du groupe Husqvarna, basée en Allemagne, qui est la première marque d'outillage de jardin de grande qualité en Europe. L'engagement de Mindtree à l'égard de Gardena consistera principalement à aider l'entreprise à accélérer ses efforts de transformation numérique. L'entreprise cherche à obtenir une meilleure visibilité de ses opérations, à améliorer plus efficacement ses offres de services et de produits sur l'ensemble des canaux de vente et de service et à optimiser sa chaîne logistique.

"Le groupe Husqvarna et sa division Gardena sont des marques mondiales réputées qui figurent à l'avant-garde de leur secteur, et nous sommes ravis d'être leur partenaire mondial », a déclaré Debashis Chatterjee, président-directeur général de Mindtree. « Notre approche unique de l'exploitation informatique des produits contribuera à accélérer le cycle de vie des produits Husqvarna - de l'idéation au développement et à la mise sur le marché - et permettra ainsi à l'entreprise de répondre plus efficacement à la demande des clients."

Mindtree appliquera les concepts d'agilité et de DevOps pour aider Gardena à développer et à déployer des applications SAP à un rythme plus rapide afin de répondre aux exigences commerciales de l'ère numérique. Ce partenariat est dans le droit-fil de l'objectif de l'entreprise, qui compte passer d'un centre de services partagés à un modèle d'exploitation informatique des produits reposant sur DevOps.

Abattre les cloisons entre le développement d'applications et les opérations informatiques va ouvrir la voie à une collaboration plus étroite et donc à une mise sur le marché plus rapide de nouveaux logiciels et de nouvelles applications. Cette approche repose essentiellement sur des méthodes de prestation continue qui conjuguent agilité, DevOps et automatisation, permettant de publier des modifications logicielles à la demande en offrant un degré élevé de confiance dans la qualité.

