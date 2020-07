Mindtree schließt Partnerschaft mit Husqvarna Group, um digitale Transformation voranzubringen

Hersteller von Gartenprodukten führt für mehr Agilität IT-Betriebsmodell für seine Produkte ein

WARREN, New Jersey und BANGALORE, Indien, 21. Juli 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree , ein führendes Unternehmen für digitale Transformations- und Technologiedienstleistungen, gab heute bekannt, von der Husqvarna Group den Auftrag erhalten zu haben, DevOps-zentrierte SAP-Dienste für das Unternehmen zu liefern, um dem Unternehmen bei der Umsetzung seiner digitalen Transformationsinitiativen zu helfen.

Mindtree wird eine Partnerschaft mit der in Deutschland ansässigen Gardena Division der Husqvarna Group, eine der führenden Marken für hochwertige Gartenwerkzeuge in Europa, eingehen. Bei der Zusammenarbeit mit Gardena konzentriert sich Mindtree darauf, das Unternehmen bei der Beschleunigung seiner digitalen Transformationsaktivitäten zu unterstützen. Das Unternehmen plant, seine Vorgänge sichtbarer machen, den Service und die Produktangebote in den Verkaufs- und Servicekanälen auf effektivere Weise verbessern und die Versorgungskette optimieren.

"Die Husqvarna Group und Gardena Division sind bekannte, weltweit agierende und branchenführende Marken. Wir freuen uns daher über unsere neue Rolle als globaler Partner," sagte Debashis Chatterjee, CEO und Managing Director bei Mindtree. "Unser einzigartiger Produkt-IT-Betriebsansatz wird Husqvarna helfen, den Produktlebenszyklus zu beschleunigen – von der Idee über die Entwicklung bis zur Markteinführung – sodass das Unternehmen die Kundennachfrage besser befriedigen kann."

Mindtree wird Agile- und DevOps-Konzepte einsetzen, um Gardena dabei zu unterstützen, SAP-Anwendungen schneller zu entwickeln und einzusetzen, um die Geschäftsanforderungen des digitalen Zeitalters zu erfüllen. Diese Partnerschaft trägt zum Ziel des Unternehmens, von einem Shared-Service-Center zu einem DevOps-betriebenen Produkt-IT-Betriebsmodell umzustellen.

Das Aufbrechen der Silos zwischen Anwendungsentwicklung und IT-Betrieb ermöglicht eine engere Zusammenarbeit, die eine schnellere Entwicklung von neuer Software und App-Veröfffentlichungen für den Markteinsatz ermöglicht. Kern dieses Ansatzes sind kontinuierliche Liefermethoden, die Agile, DevOps und Automation kombinieren, sodass bei Bedarf Softwareänderungen mit einem hohen Maß an Verlässlichkeit eingeführt werden können.

Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Firmen dabei unterstützt, ihre Wettbewerbsposition durch die Kombination von Skalierung und Agilität zu stärken. Mindtree wurde 1999 unter dem Motto „Born digital" gegründet und ist heute ein Unternehmen der Larsen & Toubro Group. Es stellt seine fundierte Fachkenntnis in den Dienst von mehr als 290 Geschäftskunden, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durch Continuous-Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in 15 Ländern werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von mehr als 22.000 teamorientierten, engagierten "Mindtree Minds" mit Unternehmergeist getragen wird.

