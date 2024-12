Miral annonce une stratégie ambitieuse en matière de développement durable pour promouvoir des loisirs, des divertissements et un tourisme responsables

La stratégie de développement durable de Miral présente les principales initiatives visant à atteindre l'objectif de Miral, qui est de devenir la référence régionale en matière de développement durable à l'horizon 2030.

Cette stratégie s'appuie sur l'héritage de son engagement permanent en faveur d'un divertissement responsable.

La stratégie garantit une approche globale de la protection de l'environnement, du bien-être des employés et de la croissance durable de l'entreprise.

ABU DHABI, UAE, 23 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Miral, le principal créateur de destinations et d'expériences immersives à Abu Dhabi, a dévoilé sa stratégie de développement durable complète pour l'ensemble du groupe, une étape importante dans l'engagement environnemental et social continu de Miral. Il décrit les ambitions de Miral de devenir une référence régionale en matière d'expériences durables de loisirs, de divertissement et de tourisme (LET) d'ici 2030.

Miral Sustainability Strategy Miral Sustainability Strategy Launch

S'appuyant sur des années d'expérience en matière de pratiques commerciales durables, Miral mettra fortement l'accent sur sa responsabilité d'offrir un avenir meilleur aux générations à venir. La stratégie à long terme souligne l'engagement de Miral à positionner ses destinations et attractions comme des références régionales en matière de pratiques durables.

Commentant cette stratégie, Mohamed Abdalla Al Zaabi, PDG du groupe Miral, a déclaré : « Miral franchit une étape importante dans son développement en plaçant le développement durable au cœur de tout ce que nous faisons . Notre stratégie de développement durable guidera cette évolution, en garantissant une croissance et une innovation responsables, tout en apportant une valeur durable à nos parties prenantes et à la communauté. Il démontre également notre engagement à contribuer à la stratégie Net Zero 2050 des Émirats arabes unis pour lutter contre le changement climatique, tout en favorisant le tourisme durable à Abou Dhabi. »

La stratégie de développement durable de Miral est le résultat d'une évaluation complète de ses activités actuelles et de sa vision future, identifiant les principaux domaines d'action avec des objectifs et des échéances ambitieux. L'engagement de Miral en matière de développement durable, qui aura un impact sur les attractions actuelles et futures de l'île de Yas et de l'île de Saadiyat, s'articule autour de trois objectifs clés :

• Développer les expériences LET les plus durables de la région.

• Exploiter LET de la manière la plus durable possible dans la région.

• Position : ses destinations sont les plus durables de la région.

Fondée sur la conviction que la durabilité est un catalyseur de changement positif, la stratégie repose sur quatre piliers :

• Des expériences pour un monde meilleur : Miral vise à favoriser l'éveil culturel grâce à des attractions telles que Qasr al Watan et à défendre la protection de la nature grâce à des initiatives telles que le Yas SeaWorld Research and Rescue Center, et à créer des expériences de divertissement significatives qui intègrent des éléments éducatifs et favorisent une compréhension plus profonde des questions sociales et environnementales essentielles.

• Décarbonisation et gestion des ressources: L'engagement de Miral à réduire son empreinte carbone d'ici 2030 s'aligne sur la stratégie "Net Zero" des Émirats arabes unis d'ici 2050. Une approche à multiples facettes est adoptée pour améliorer l'efficacité carbone de Miral sur l'ensemble de ses actifs et minimiser son impact sur l'environnement, ce qui inclut la mise en œuvre de mesures d'efficacité énergétique sur l'ensemble de ses opérations, la transition vers des sources d'énergie renouvelables, l'exploration d'initiatives de compensation carbone, et l'intégration de principes de conception durable dans tous les nouveaux projets de construction. Cela s'appliquera également à la gestion des ressources, qui comprendra des stratégies globales de conservation de l'eau et des programmes robustes de gestion des déchets qui s'efforceront de ne pas mettre de déchets en décharge.

• Personnes: Ce pilier représente une priorité clé de la stratégie, assurant le bien-être des employés de Miral grâce à des initiatives qui défendent la diversité et l'inclusion, l'émiratisation, le développement professionnel et un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée. Cette responsabilité s'étend au respect des normes les plus élevées en matière de bien-être des travailleurs de la construction, en garantissant un traitement équitable, des conditions de travail sûres et l'accès aux ressources essentielles.

• Développement durable: En plus de la mise en œuvre de pratiques durables au sein de ses opérations, les efforts de Miral en matière de développement durable s'étendront à ses destinations. Ces initiatives englobent la gestion responsable de la chaîne d'approvisionnement en donnant la priorité aux achats durables, la promotion de pratiques touristiques durables en collaboration avec des partenaires, et la création de destinations plus durables en offrant des options de mobilité plus écologiques.

L'engagement de Miral en faveur du développement durable est déjà évident dans ses initiatives existantes. Il s'agit notamment de l'installation du plus grand toit solaire des Émirats arabes unis sur le site de Warner Bros. World™ Yas Island, Abu Dhabi, minimisant sa dépendance au réseau électrique des Émirats arabes unis et produisant jusqu'à 64 % des besoins en électricité du parc à thème pendant les périodes optimales. Des panneaux supplémentaires ont été récemment installés à SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi et Yas Bay en collaboration avec Emerge, une joint venture entre Masdar et EDF.

En outre, la récente collaboration avec l'Agence pour l'environnement d'Abou Dhabi (EAD), le plus grand régulateur environnemental du Moyen-Orient, et le centre de recherche et de sauvetage de Yas SeaWorld constitue un pôle de connaissances intégrées et avancées en sciences marines pour la conservation marine, les initiatives de recherche et les efforts de sauvetage de la faune et de la flore marines dans la région.

Par ailleurs, le Hilton Abu Dhabi, Yas Island produit de l'eau potable pour ses clients à partir de l'humidité de l'air, tandis que The WB™ Abu Dhabi installera une ferme hydroponique sur place pour cultiver des fruits et des légumes frais pour ses points de vente de nourriture et de boissons. SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi, a réduit les plastiques à usage unique dans l'ensemble de ses activités, en utilisant des alternatives recyclées dans le but d'éliminer tous les plastiques à usage unique dans un avenir proche.

La stratégie de développement durable de Miral reflète son engagement en faveur de la collaboration, de l'innovation et de la transparence et ouvre la voie à un avenir plus radieux et plus durable pour l'industrie du tourisme. Il s'agit d'une étape importante pour assurer un avenir plus durable à l'industrie du tourisme, en parfaite adéquation avec l'ambition des Émirats arabes unis de parvenir à un bilan net zéro d'ici à 2050.

