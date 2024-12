Miral kündigt ehrgeizige Nachhaltigkeitsstrategie an, um verantwortungsvolle Freizeitgestaltung, Unterhaltung und Tourismus voranzutreiben

Die Nachhaltigkeitsstrategie von Miral umreißt wichtige Initiativen zur Erreichung des Ziels von Miral, bis zum Jahr 2030 zum Maßstab für die Nachhaltigkeit von LET in der Region zu werden

Die Strategie stützt sich auf das anhaltende Engagement für verantwortungsvolle Unterhaltung.

Die Strategie gewährleistet einen umfassenden Ansatz zum Schutz der Umwelt, zum Wohlbefinden der Mitarbeiter und zum nachhaltigen Wachstum des Unternehmens.

ABU DHABI, VAE, 23. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Miral, der führende Anbieter von faszinierenden Reisezielen und -erlebnissen in Abu Dhabi, hat seine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie für die gesamte Gruppe vorgestellt, ein Meilenstein im Rahmen des fortlaufenden ökologischen und sozialen Engagements von Miral. Darin werden die Ambitionen von Miral dargelegt, bis 2030 zu einem regionalen Maßstab für nachhaltige Freizeit-, Unterhaltungs- und Tourismuserlebnisse (LET) zu werden.

Aufbauend auf jahrelanger Erfahrung mit nachhaltigen Geschäftspraktiken wird Miral einen starken Schwerpunkt auf legen, um seiner Verantwortung für eine bessere Zukunft für kommende Generationen gerecht zu werden. Die langfristige Strategie unterstreicht das Engagement von Miral, seine Reiseziele und Attraktionen als regionale Referenzen für nachhaltige Praktiken zu positionieren.

Mohamed Abdalla Al Zaabi, CEO der Miral-Gruppe, kommentierte die Strategie mit den Worten: „Miral verfolgt einen wichtigen Meilenstein in seiner Entwicklung, indem wir die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie wird diese Entwicklung leiten und für verantwortungsvolles Wachstum und Innovation sorgen, während sie gleichzeitig einen dauerhaften Wert für unsere Stakeholder und die Gemeinschaft schafft. Es zeigt auch unser Engagement, einen Beitrag zur Net Zero 2050-Strategie der VAE zur Bekämpfung des Klimawandels zu leisten und gleichzeitig den nachhaltigen Tourismus in Abu Dhabi zu fördern."

Die Nachhaltigkeitsstrategie von Miral ist das Ergebnis einer umfassenden Bewertung der aktuellen Geschäftstätigkeit und der Zukunftsvisionen des Unternehmens, wobei wichtige Schwerpunktbereiche mit ehrgeizigen Zielen und Zeitplänen festgelegt wurden. Das Engagement von Miral für Nachhaltigkeit, das sich auf aktuelle und zukünftige Attraktionen auf Yas Island und Saadiyat Island auswirken soll, wird von drei Hauptzielen bestimmt:

• Entwickeln Sie die nachhaltigsten LET-Erlebnisse in der Region.

• Betreiben Sie LET-Erlebnisse auf die nachhaltigste Weise in der Region.

• Positionierung von als die nachhaltigsten Reiseziele der Region.

Ausgehend von der Überzeugung, dass Nachhaltigkeit ein Katalysator für positive Veränderungen ist, stützt sich die Strategie auf vier Säulen:

• Erlebnisse für eine bessere Welt: Miral möchte mit Attraktionen wie Qasr al Watan die kulturelle Aufklärung fördern und sich mit Initiativen wie dem Yas SeaWorld Research and Rescue Center für den Naturschutz einsetzen und sinnvolle Unterhaltungserlebnisse schaffen, die Bildungselemente integrieren und ein tieferes Verständnis für kritische soziale und ökologische Themen fördern.

• Dekarbonisierung und Ressourcenmanagement: Das Versprechen von Miral, seinen CO2-Fußabdruck bis 2030 zu reduzieren, steht im Einklang mit der Strategie "Net Zero by 2050" der VAE. Dazu gehören die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen in allen Bereichen des Unternehmens, die Umstellung auf erneuerbare Energiequellen, die Prüfung von Initiativen zur Kompensation von Kohlenstoffemissionen und die Einbeziehung von Prinzipien der nachhaltigen Gestaltung in alle neuen Bauprojekte. Dies gilt auch für die Ressourcenbewirtschaftung, die umfassende Strategien zur Wassereinsparung und solide Abfallbewirtschaftungsprogramme umfasst, die darauf abzielen, keine Abfälle zu deponieren.

• Menschen: Diese Säule stellt eine Schlüsselpriorität innerhalb der Strategie dar und gewährleistet das Wohlergehen der Mitarbeiter von Miral durch Initiativen, die sich für Vielfalt und Integration, Emiratisierung, berufliche Entwicklung und eine gesunde Work-Life-Balance einsetzen. Diese Verantwortung erstreckt sich auch auf die Einhaltung der höchsten Standards für das Wohlergehen der Bauarbeiter, die Gewährleistung einer fairen Behandlung, sicherer Arbeitsbedingungen und des Zugangs zu wichtigen Ressourcen.

• Nachhaltige Entwicklung: Neben der Einführung nachhaltiger Praktiken in seinen Betrieben wird Miral seine Bemühungen um Nachhaltigkeit auch auf seine Reiseziele ausweiten. Diese Initiativen umfassen ein verantwortungsbewusstes Management der Lieferkette, indem der nachhaltigen Beschaffung Vorrang eingeräumt wird, die Förderung nachhaltiger Tourismuspraktiken in Zusammenarbeit mit Partnern und die Schaffung nachhaltigerer Reiseziele durch das Angebot umweltfreundlicherer Mobilitätsoptionen.

Das Engagement von Miral für die Nachhaltigkeit zeigt sich bereits in seinen bestehenden Initiativen. Dazu gehört die Installation der größten Solaranlage der VAE auf dem Dach von Warner Bros. World™ Yas Island, Abu Dhabi, das die Abhängigkeit vom Stromnetz der VAE minimiert und in optimalen Zeiten bis zu 64 % des Strombedarfs des Themenparks deckt. Weitere Paneele wurden kürzlich in Zusammenarbeit mit Emerge, einem Joint Venture zwischen Masdar und EDF, in SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi, und Yas Bay installiert.

Darüber hinaus bietet die jüngste Zusammenarbeit mit der Environment Agency - Abu Dhabi (EAD), der größten Umweltbehörde im Nahen Osten, und dem Yas SeaWorld Research & Rescue Center ein integriertes und fortschrittliches meereswissenschaftliches Wissenszentrum für den Meeresschutz, Forschungsinitiativen und die Rettung von Meerestieren in der Region.

Darüber hinaus produziert das Hilton Abu Dhabi, Yas Island, aus der Luftfeuchtigkeit Trinkwasser für seine Gäste, während The WB™ Abu Dhabi eine Hydrokultur-Farm vor Ort einrichten wird, um frisches Obst und Gemüse für seine Gastronomie anzubauen. SeaWorld® Yas Island, Abu Dhabi, hat die Verwendung von Einwegplastik im gesamten Betrieb reduziert und setzt auf recycelte Alternativen mit dem Ziel, Einwegplastik in naher Zukunft vollständig abzuschaffen.

Die Nachhaltigkeitsstrategie von Miral spiegelt das Engagement des Unternehmens für Zusammenarbeit, Innovation und Transparenz wider und ebnet den Weg für eine bessere, nachhaltigere Zukunft der Tourismusbranche. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Zukunft für die Tourismusbranche, die voll und ganz mit dem Ziel der VAE übereinstimmt, bis zum Jahr 2050 den Nulltarif zu erreichen.

