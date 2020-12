Mirion Technologies acquiert Dosimetrics en Allemagne

L'acquisition élargit la gamme de l'entreprise en Europe pour les produits et services de dosimétrie du rayonnement

IRVINE, Californie, 7 décembre 2020 /PRNewswire/ -- La division Dosimetry Services de Mirion Technologies, un fournisseur mondial de solutions innovantes de détection et de mesure des rayonnements (Mirion), a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Dosimetrics GmbH à Munich, en Allemagne. Dosimetrics est un leader du développement et de la production de dosimètres et de solutions de dosimétrie par luminescence stimulée optiquement, Sa gamme comprend des lecteurs, des effaceurs, des logiciels, des accessoires et des systèmes d'automatisation. Son acquisition élargira et diversifiera la gamme de produits et services de dosimétrie de Mirion.

« Dosimetrics a créé des technologies et des solutions de pointe dans le domaine de la dosimétrie par luminescence stimulée optiquement, a déclaré Lou Biacchi, président de la division Dosimetry Services de Mirion. Son expertise et ses capacités en matière de luminescence stimulée optiquement nous aideront à rendre plus accessibles des produits, services et solutions de dosimétrie de calibre mondial. »

Cette acquisition s'insère dans le plan d'expansion de Mirion, qui vise à renforcer son portefeuille de solutions technologiques à la fine pointe de l'industrie. Avec Dosimetrics, Mirion continuera de fournir d'excellents produits et services de dosimétrie personnelle.

« L'acquisition de Dosimetrics permet à Mirion de proposer aux fournisseurs de services une solution de dosimétrie complète, ainsi que quelques nouveautés dotées de la technologie avancée BeOSL, y compris un dosimètre en forme de bague, un dosimètre se portant au niveau des yeux et un dosimètre pour le corps entier. Cela complétera la gamme de Mirion, qui compte déjà le dosimètre sans fil Instadose, une solution de premier rang dans le secteur », a ajouté Bart LeClou, vice-président des ventes et du marketing pour la division Dosimetry Services de Mirion.

En outre, l'acquisition sera avantageuse tant pour Dosimetrics que pour ses clients, car elle leur donnera accès aux solutions de dosimétrie sans fil Instadose de Mirion. De plus, la collaboration étroite entre Dosimetrics et AWST, récemment acquise par Mirion en avril 2020, permettra aux deux innovateurs allemands de la dosimétrie d'atteindre un plus haut niveau d'excellence sur le plan du développement et des opérations. La combinaison de tous ces éléments formera un puissant centre d'excellence.

« Notre regroupement avec Mirion Technologies nous permet de proposer une gamme de solutions plus vaste réunissant la technologie de pointe BeOSL, un système de dosimétrie passif, le système de dosimétrie intelligent Instadose, une solution de surveillance sur demande révolutionnaire, ainsi que tous les autres produits proposés par les deux entreprises, a déclaré Reiner Esser, directeur général de Dosimetrics. Nous nous réjouissons à la perspective de servir les clients actuels et futurs grâce à un portefeuille élargi. Nous avons hâte de saisir les grandes occasions que réserve l'avenir. »

Faisant maintenant partie de la division mondiale des services de dosimétrie de Mirion, Dosimetrics continuera de fonctionner comme elle l'a fait jusqu'à présent. Elle profitera également de l'expertise mondiale et des solutions de dosimétrie novatrices de Mirion pour élargir sa portée et ses possibilités.

L'innovation phare de Mirion, la plateforme de surveillance dosimétrique Instadose®*, élimine la nécessité de recueillir et de rendre des badges. En effet, les dosimètres Instadose fournissent un accès instantané aux données de dose actuelles et passées, et permettent de modifier les comptes en ligne en quelques minutes.

*Les dosimètres Instadose® peuvent ne pas être accrédités dans tous les pays. Veuillez appeler le +800-251-3331 (aux États-Unis) pour en savoir plus sur la disponibilité du produit dans les différents pays.

RESSOURCES :

Pour de plus amples informations sur le rayonnement ionisant, consultez le site : https://www.mirion.com/learning-center/radiation-safety-basics/types-of-ionizing-radiation

Vous pouvez consulter les Normes de sûreté de l'Agence internationale de l'énergie atomique ( AIEA ) – Guide de sûreté sur la radioprotection des travailleurs (GSG-7) à l'adresse suivante : https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/PUB1785_web.pdf

) – (GSG-7) à l'adresse suivante : https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/PUB1785_web.pdf Pour en savoir plus sur la façon dont la solution de dosimétrie sans fil Instadose révolutionne la surveillance individuelle du rayonnement, visionnez la vidéo suivante : https://www.youtube.com/watch?v=Mqyku6oFh3k

À propos de la division Dosimetry Services de Mirion Technologies

La division Dosimetry Services de Mirion est un fournisseur mondial de services de surveillance du rayonnement et de solutions de dosimétrie couvrant un vaste champ d'application. Basée à Irvine, en Californie, aux États-Unis, la division Dosimetry Services exerce ses activités sous le nom de Mirion Technologies (GDS), Inc., et fait partie du groupe de sociétés Mirion Technologies appartenant au portefeuille de Charterhouse Capital Partners LLP. Pour en savoir plus, consultez le site : www.mirion.com.

À propos de Dosimetrics

Fondée en 2013 à Munich, en Allemagne, Dosimetrics produit des dosimètres et des solutions de dosimétrie destinés à une clientèle diverse. L'entreprise adopte une approche axée sur le service et propose des solutions sur mesure adaptées aux besoins spécifiques de ses clients. Dosimetrics détient la certification ISO 9001 et est engagée à fournir un service client supérieur. Pour obtenir de plus amples informations, consultez le site https://shield.com/solutions/deviceshield.

Contact pour les médias : Dana Banks



Mirion Technologies | Division Dosimetry Services



Téléphone : (949) 296-1851



E-mail : [email protected] ou [email protected]



©2020 Mirion Technologies (GDS), Inc., Mirion, Mirion Technologies et Instadose sont des marques commerciales de Mirion Technologies (GDS), Inc. ou de ses sociétés affiliées, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Related Links

http://www.mirion.com