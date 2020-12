Mirion Technologies zdobywa rynek usług dozymetrycznych w Niemczech

Firma rozszerza europejską ofertę usług i produktów z dziedziny dozymetrii.

IRVINE, Kalifornia, 7 grudnia 2020 r. /PRNewswire/ -- Dział Usług Dozymetrycznych firmy Mirion Technologies, globalnego dostawcy innowacyjnych rozwiązań z dziedziny wykrywania i pomiarów promieniowania (Mirion) ogłosił dziś nabycie niemieckiej spółki Dosimetrics GmbH z siedzibą w Monachium. Spółka Dosimetrics jest liderem w opracowywaniu i produkcji dozymetrów indywidualnych opartych na technologii optycznie stymulowanej luminescencji (OSL) oraz rozwiązań z zakresu dozymetrii, w tym czytników, przyrządów wymazujących, oprogramowania, akcesoriów i układów automatyki. Nabycie spółki Dosimetrics przełoży się na rozbudowanie i rozszerzenie gamy produktów i usług oferowanych przez Mirion.

„Spółka Dosimetrics opracowała najnowocześniejsze technologie i rozwiązania dozymetryczne oparte na technologii optycznie stymulowanej luminescencji - powiedział Lou Biacchi, prezes Działu Usług Dozymetrycznych firmy Mirion. - Dzięki doświadczeniu w technologiach optycznie stymulowanej luminescencji i możliwościom udostępniania produktów w tym zakresie wzmocnimy nasze zdolności do tworzenia światowej klasy, szerzej dostępnych produktów, usług i rozwiązań dozymetrycznych".

Przejęcie to jest spójne z planem ekspansji firmy Mirion koncentrującym się na stworzeniu portfela najlepszych rozwiązań technologicznych w branży. We współpracy ze spółką Dosimetrics firma Mirion będzie nadal oferowała solidne produkty i usługi z dziedziny dozymetrii indywidualnej.

„Nabycie spółki Dosimetrics umożliwia firmie Mirion oferowanie usługodawcom kompleksowych rozwiązań w formie dozymetrów pierścionkowych, produktów do dozymetrii soczewek oczu i całego ciała opartych na nowoczesnej technologii BeOSL, a także przełomowego w branży dozymetru bezprzewodowego Instadose" - oświadczył Bart LeClou, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu Działu Usług Dozymetrycznych firmy Mirion.

Na nabyciu spółki Dosimetrics zyska nie tylko sama spółka niemiecka, ale także jej klienci, którzy będą mogli skorzystać z nowych, oferowanych przez firmę Mirion bezprzewodowych produktów dozymetrycznych z rodziny Instadose. Ponadto nawiązanie ścisłej współpracy z firmą AWST, nabytą przez firmę Mirion w kwietniu 2020 r., umożliwi wzmocnienie doskonałości projektowej i operacyjnej obu niemieckich podmiotów działających na rynku produktów dozymetrycznych - przyczyniając się jednocześnie do stworzenia potężnego centrum doskonałości.

„Dzięki temu, że staliśmy się częścią Mirion Technologies, możemy rozbudować ofertę naszych urządzeń i zaoferować produkty oparte na najnowocześniejszej technologii BeOSL oraz systemie dozymetrii pasywnej, a także wszelkiego rodzaju rozwiązania pośrednie" - powiedział Reiner Esser, dyrektor zarządzający. - Cieszymy się z możliwości zaoferowania nowym i obecnym klientom szerszego portfela produktów. Nie możemy się doczekać, kiedy zaczniemy wykorzystywać nowe możliwości, jakie się przed nami otwierają".

Od teraz jako część globalnego Działu Usług Dozymetrycznych firmy Mirion, spółka Dosimetrics będzie kontynuowała dotychczasową działalność, korzystając na globalnym doświadczeniu firmy Mirion i nowatorskich rozwiązaniach dozymetrycznych, które pozwolą jej na dotarcie do szerszej grupy odbiorców i wykorzystanie nowych możliwości.

Flagowe, innowacyjne rozwiązanie firmy Mirion, platforma monitorowania dozymetrii Instadose®* eliminuje konieczność zbierania i zwracania kart informacyjnych. Dozymetry z rodziny Instadose zapewniają stały dostęp do aktualnych i archiwalnych danych o dawkach oraz umożliwiają wprowadzanie zmian online w kilka minut.

*Dozymetry Instadose® mogą nie posiadać akredytacji we wszystkich krajach. Aby uzyskać więcej informacji na temat ich dostępności na rynkach międzynarodowych należy zadzwonić na numer +800-251-3331 (w USA).

ŹRÓDŁA:

Więcej informacji na temat promieniowania jonizacyjnego można uzyskać na stronie: https://www.mirion.com/learning-center/radiation-safety-basics/types-of-ionizing-radiation.

Normy bezpieczeństwa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA), Ochrona przed promieniowaniem w miejscu pracy, Ogólna norma bezpieczeństwa (GSG-7) dostępna jest na stronie: https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/PUB1785_web.pdf .

. Więcej informacji na temat bezprzewodowych rozwiązań w dziedzinie bezprzewodowego monitorowania dozymetrii indywidualnej dozymetrii bezprzewodowej Instadoze można uzyskać z materiału wideo opublikowanego na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=Mqyku6oFh3k.

Mirion Technologies, Dział Usług Dozymetrycznych

Dział Usług Dozymetrycznych firmy Mirion to globalny dostawca usług z zakresu monitorowania promieniowania oraz rozwiązań dozymetrycznych wielu zastosowań. Siedziba firmy mieści się w mieście Irvine w Kalifornii, USA. Dział Usług Dozymetrycznych funkcjonuje pod nazwą Mirion Technologies (GDS), Inc. i jest jedną ze spółek grupy Mirion Technologies będącej częścią Charterhouse Capital Partners LLP. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.mirion.com .

Dosimetrics

Spółka Dosimetrics powstała w Monachium w roku 2013. Spółka zajmuje się produkcją dozymetrów i rozwiązań z dziedziny dozymetrii dedykowanych szerokiej gamie klientów. Dosimetrics to usługodawca oferujący swoim klientom rozwiązania szyte na miarę. Dosimetrics posiada akredytację ISO 9001 i realizuje misję świadczenia klientom usług na najwyższym poziomie. Więcej informacji można uzyskać na stronie http://www.dosimetrics.de/.

©2020 Mirion Technologies (GDS), Inc., Mirion, Mirion Technologies i Instadose to znaki towarowe Mirion Technologies (GDS), Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych Ameryki i/lub innych państwach.

KONTAKT: Dana Banks



Mirion Technologies | Dosimetry Services Division



Telefon: (949) 296-1851



Email: [email protected] lub [email protected]



