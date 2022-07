Mit der Benennung von Dr. Jill Platko zum VP of Scientific Services trägt Suvoda dazu bei, die Schwierigkeiten bei komplexen klinischen Studien zu verringern

Während ihrer gesamten Laufbahn hat Dr. Platko bei ihrer Arbeit in anspruchsvollen Geschäfts- und Forschungsumgebungen Maßstäbe gesetzt und ist geschickt darin, Verbesserungsmöglichkeiten durch Informationssysteme und Prozessoptimierung zu erkennen. In ihrer Rolle wird Dr. Platko aktiv mit der Geschäftsleitung zusammenarbeiten, um die wissenschaftliche Beratung von Suvoda voranzutreiben. Dabei arbeitet sie mit dem Vertrieb und dem Service zusammen, um sicherzustellen, dass die Kunden mit Suvodas eCOA-Produkt (electronic Clinical Outcome Assessment) - einer Lösung auf der Suvoda-Plattform, die es den Patienten erleichtert, kritische Ergebnisdaten zu melden - erfolgreich arbeiten können. Dr. Platko wird das klinische Protokoll mit den Kunden durchgehen und sowohl wissenschaftliche als auch klinische Beratung zu Suvodas Design und Implementierung anbieten.

Dr. Platko stößt zu Suvoda, nachdem sie als Senior Scientific Advisor bei Signant Health tätig war, wo sie die Teams für Geschäftsentwicklung, Projektdurchführung und Produktentwicklung sowie die Kunden im Hinblick auf eCOA-Systeme für klinische Studien beriet.

„Wir freuen uns sehr, dass Jill unser Team verstärkt. Sie ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit im Bereich der eCOA-Entwicklung und -Implementierung und hat bereits erfolgreich multidisziplinäre Teams bei der Entwicklung innovativer Anwendungen zur Unterstützung wissenschaftlicher Projekte, einschließlich Laborinformationssystemen und klinischen Forschungssystemen, geleitet", so Robert Hummel, Chief Operating Officer von Suvoda. „Ihre Kombination aus wissenschaftlichem, klinischem und informationstechnologischem Fachwissen wird Suvodas Fähigkeit, innovative Lösungen zur Bewältigung der zunehmenden Komplexität globaler klinischer Studien zu liefern, nur noch verstärken."

Bevor sie zu Signant Health kam, arbeitete Dr. Platko als Associate Director of Global Health Economics and Outcomes Research bei LabCorp Drug Development (ehemals Covance), wo sie wissenschaftliche Beratung und Unterstützung für Projekte zur Erfassung von eCOA leistete. Sie promovierte in Genetik und Entwicklung an der Cornell University.

„Ich bin begeistert, dass ich zu Suvoda gekommen bin, gerade als das eCOA-Produkt für die ersten Anwender bereit war", sagte Dr. Platko. „Anstatt Produkte zusammenzuschustern, hat Suvoda eine einzige Plattform geschaffen, auf der eCOA, IRT und eConsent miteinander kommunizieren und nahtlos funktionieren. Dieser einzigartige Ansatz unterstreicht das Engagement von Suvoda für Qualität, und das finde ich für die Zukunft der klinischen Studien sehr spannend."

Informationen zu Suvoda

Suvoda ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen für klinische Studien, das sich auf komplexe, lebenserhaltende Studien in Therapiebereichen wie Onkologie, Zentralnervensystem (ZNS) und seltene Krankheiten spezialisiert hat. Suvoda wurde 2013 von Experten für eClinical-Technologien gegründet und ermöglicht es Fachleuten für klinische Studien, die dringendsten Momente in den dringendsten Studien durch fortschrittliche Softwarelösungen auf einer einzigen Plattform zu verwalten. Suvoda hat seinen Hauptsitz außerhalb von Philadelphia und unterhält außerdem Büros in Portland (Oregon), Barcelona (Spanien), Bukarest (Rumänien) und Tokio (Japan). Das Unternehmen rühmt sich eines Net Promoter Score (NPS) von fast 70, was weit über dem Durchschnitt der Technologiebranche von 50 liegt, und wurde von Studiensponsoren und CROs ausgewählt, um mehr als 1000 Studien in 65 Ländern zu unterstützen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie suvoda.com . Folgen Sie Suvoda auf Twitter und LinkedIn .

