Suvoda führt eine einheitliche Patienten-App ein, um logistische Herausforderungen für Teilnehmer an klinischen Studien zu reduzieren

CONSHOHOCKEN, Pa., 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Suvoda (kürzlich mit Greenphire fusioniert), ein globales Technologieunternehmen für klinische Studien, das sich auf Softwarelösungen für komplexe Studien in missionskritischen, zeitkritischen Momenten spezialisiert hat, gab heute die Veröffentlichung seiner einheitlichen mobilen Patienten-App bekannt. Die Suvoda-App bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die Terminplanung, Fragebögen, Reiseinformationen, Einreichung von Belegen und Erstattungsverfolgung an einem Ort vereint, um den logistischen Aufwand für Teilnehmer an klinischen Studien zu reduzieren.

Die neue Patienten-App vereint vier Kernfunktionen des Produkts in einer benutzerfreundlichen Oberfläche, sodass die Teilnehmer folgende Möglichkeiten haben:

Fragebögen und Tagebücher ausfüllen

Terminvereinbarungen und -änderungen für Studienbesuche mit Echtzeit-Kalenderverfügbarkeit vornehmen

anzeigen von Reisedetails und Reiseplänen (verfügbar ab Anfang 2026)

Belege einreichen und den Status der Erstattung verfolgen können

automatische Erinnerungen erhalten, die dazu beitragen, dass die Studien planmäßig verlaufen

„Die Suvoda-App unterscheidet sich von allen anderen Teilnehmer-Apps, die derzeit auf dem Markt sind. Sie bietet eine einzigartige Kombination von Hilfsmitteln, die Patienten benötigen. Da wir uns bewusst sind, dass der Ausstieg von Patienten ein wesentliches Risiko für jede klinische Studie darstellt, muss unsere Branche alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Teilnehmer zu unterstützen, damit sie in der Studie verbleiben", erklärte Jagath Wanninayake, CEO von Suvoda.

In einer kürzlich veröffentlichten weltweiten Umfrage unter Teilnehmern klinischer Studien, die vom Center for Information and Study on Clinical Research Participation (CISCRP) durchgeführt wurde, stellten Forscher fest, dass 63 % der Teilnehmer klinischer Studien angaben, eine Smartphone-App zur Datenerfassung sei ein sehr hilfreicher Service (2025 CISCRP Perceptions and Insights Study).

Elizabeth Morris, Director of Product Management bei Suvoda, stimmt diesen Ergebnissen zu. „Patienten berichten uns immer wieder, dass die Logistik eine der größten Belastungen bei der Teilnahme an einer klinischen Studie darstellt." Wenn Mitarbeiter zwischen E-Mails, Telefonaten und mehreren Systemen wechseln müssen, führt dies zu Zeitaufwand und Stress. Die Zusammenführung aller Informationen für Patienten verringert diese Reibungspunkte und bietet ihnen einen zentralen Ort, an dem sie alle wichtigen Aufgaben erledigen können."

Für Patienten bietet die App eine einfache, sichere Anmeldung und ein Dashboard mit zugewiesenen Aufgaben. Klinische Studienzentren können automatisierte Benachrichtigungen erstellen, um Patienten an bevorstehende Termine, die Einnahme ihrer Medikamente oder das Ausfüllen von Fragebögen zu erinnern. Studien-Teams können Erstattungen im selben einheitlichen Ökosystem prüfen und genehmigen, wobei die Ansichten der Standorte und Teilnehmer synchronisiert bleiben. Mit diesen Neuerungen erleichtert die App die Arbeit der Teams an den Studienstandorten und unterstützt die Einhaltung der Studienprotokolle.

Nach dem Abschluss der Fusion von Suvoda mit Greenphire Anfang dieses Jahres vereint das fusionierte Unternehmen IRT, eCOA und eConsent mit Zahlungs-, Reise- und Budgetierungsfunktionen – alles auf der Suvoda-Plattform. Damit entsteht ein umfassendes, vollständig integriertes Toolset, das den gesamten Patientenweg in klinischen Studien unterstützt. Die Patienten-App ist ein Beispiel für diese einheitliche Erfahrung und ist ab sofort verfügbar.

Weitere Verbesserungen sind für Anfang 2026 geplant, darunter die Integration von Greenphire Travel-Funktionen in die Patienten-App und eine einheitliche Anmeldung bei der Suvoda-Plattform für Standorte und Sponsoren.

Suvoda ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich klinischer Studien mit einer Echtzeit-Erfahrungsplattform, die Sponsoren und Auftragsforschungsinstituten (CROs) ermöglicht, fundierte Entscheidungen zu treffen, und Standorten und Patienten, ruhige und kontrollierte Maßnahmen zu ergreifen. Suvoda bietet vernetzte, handlungsorientierte Softwarelösungen sowie branchenführende Dienstleistungen und Support, damit selbst in den zeit- und missionskritischsten Momenten lebensverändernde Studien vorangetrieben werden können. Suvoda hat seinen Hauptsitz außerhalb von Philadelphia und unterhält außerdem Niederlassungen in Portland (Oregon), Barcelona (Spanien), Bukarest und Iasi (Rumänien) sowie Tokio (Japan). Das Unternehmen erzielt Kundenzufriedenheitswerte, die kontinuierlich über dem Durchschnitt der Technologiebranche liegen. Dies hat dazu beigetragen, dass das Unternehmen von Studiensponsoren und Auftragsforschungsinstituten (Contract Research Organizationd, CROs) ausgewählt wurde, um mehr als 2000 Studien in über 95 Ländern zu unterstützen. Suvoda hat kürzlich mit Greenphire fusioniert, einem führenden Anbieter von Finanzmanagement- und Patientenunterstützungstools für klinische Studien. Weitere Informationen finden Sie unter suvoda.com. Folgen Sie Suvoda auf LinkedIn.

