-Suvoda lanza una aplicación unificada para pacientes para reducir los desafíos logísticos para los participantes de ensayos clínicos

CONSHOHOCKEN, Pa., 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Suvoda (recientemente fusionada bajo propiedad común con Greenphire), empresa global de tecnología para ensayos clínicos especializada en soluciones de software para abordar la complejidad de los ensayos en momentos críticos y urgentes, anunció hoy el lanzamiento de su aplicación móvil unificada para pacientes. La Suvoda app ofrece una experiencia única e intuitiva que integra la programación de visitas, los cuestionarios, la información de viajes, el envío de recibos y el seguimiento de reembolsos en un solo lugar para reducir la carga logística de los participantes en ensayos clínicos.

La nueva aplicación para pacientes combina cuatro capacidades principales del producto en una interfaz de nivel de consumidor para que los participantes puedan:

Completar cuestionarios y diarios

Programar y reprogramar visitas de estudio con disponibilidad de calendario en tiempo real

Ver detalles de viaje e itinerarios (próximamente a principios de 2026)

Enviar recibos y hacer seguimiento del estado de los reembolsos

Recibir recordatorios automáticos que ayudan a que los ensayos se mantengan en marcha

"La aplicación Suvoda es diferente a cualquier otra aplicación para participantes del mercado actual. Ofrece una combinación única de herramientas de apoyo que los pacientes necesitan. Sabiendo que el abandono del paciente es un riesgo clave para cualquier ensayo clínico, nuestra industria debe hacer todo lo posible para apoyar a los participantes y que permanezcan inscritos en su estudio", afirmó Jagath Wanninayake, consejero delegado de Suvoda.

En una encuesta global recién publicada sobre participantes en ensayos clínicos, realizada por el Centro de Información y Estudio sobre la Participación en la Investigación Clínica (CISCRP), los investigadores descubrieron que el 63 % de los participantes en ensayos clínicos afirmó que una aplicación para teléfonos inteligentes para la recopilación de datos es un servicio muy útil (Estudio de Percepciones e Información del CISCRP de 2025).

Elizabeth Morris, directora de Gestión de Productos de Suvoda, coincide con estos hallazgos. "Los pacientes nos comentan constantemente que la logística es una de las mayores cargas de la participación en un ensayo clínico. Cuando las personas deben alternar entre correos electrónicos, llamadas telefónicas y múltiples sistemas, se añade tiempo y estrés. Unificar todo para los pacientes reduce esa fricción y les permite completar las tareas importantes en un solo lugar".

Para los pacientes, la aplicación ofrece un inicio de sesión sencillo y seguro, y un panel con tareas asignadas. Los centros de ensayos clínicos podrán crear notificaciones automáticas para recordarles a los pacientes sus próximas visitas, tomar su medicación o completar cuestionarios. Los equipos de estudio pueden revisar y aprobar reembolsos en un mismo ecosistema unificado, manteniendo sincronizadas las vistas del centro y de los participantes. Con estas innovaciones, la aplicación facilita las tareas de los equipos de los centros de estudio y facilita el cumplimiento del protocolo del ensayo.

Tras la fusión de Suvoda con Greenphire a principios de este año, la organización combinada integra las funciones de IRT, eCOA y eConsent, junto con las funciones de pago, viajes y presupuestos, todo en la plataforma Suvoda, creando un conjunto de herramientas completo e integrado para respaldar la experiencia completa del paciente en los ensayos clínicos. La aplicación para pacientes es un ejemplo de esta experiencia unificada y ya está disponible.

Se prevén mejoras adicionales para principios de 2026, incluyendo la incorporación de las funciones de Greenphire Travel a la aplicación para pacientes y un inicio de sesión unificado en la plataforma Suvoda para centros y patrocinadores.

Acerca de Suvoda

Suvoda es una empresa global de tecnología para ensayos clínicos con una plataforma de experiencia en tiempo real que permite a los patrocinadores y las CRO tomar decisiones con confianza, y a los centros y pacientes actuar con calma y control. Suvoda ofrece soluciones de software interconectadas y orientadas a la acción, además de servicios y soporte líderes en el sector, para que incluso en los momentos más urgentes y cruciales, los estudios que cambian la vida sigan avanzando. Con sede en las afueras de Filadelfia, Suvoda también cuenta con oficinas en Portland, Oregón; Barcelona, España; Bucarest e Iasi, Rumanía; y Tokio, Japón. La empresa mantiene índices de satisfacción del cliente que superan constantemente la media del sector tecnológico, lo que ha contribuido a que la empresa sea seleccionada por patrocinadores de ensayos clínicos y CRO para respaldar más de 2.000 ensayos en más de 95 países. Suvoda se fusionó recientemente con Greenphire, proveedor líder de herramientas de gestión financiera y apoyo al paciente para ensayos clínicos. Para obtener más información, visite suvoda.com. Siga a Suvoda en LinkedIn.

CONTACTO:

Robin Abadía

Director, comunicaciones externas

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1759317/Suvoda_updated_Logo.jpg