MiTAC Computing возвращается на OCP EMEA 2026 с новыми серверами OCP с жидкостным охлаждением и интеграцией программного обеспечения

БАРСЕЛОНА, Испания, 29 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology, глобальный поставщик высокопроизводительных и энергоэффективных серверных решений и дочерняя компания MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706), возвращается на OCP EMEA Summit 2026, который состоится 29–30 апреля в международном конференц-центре Барселоны. На стенде A21 MiTAC продемонстрирует свои последние инновации в области жидкостного охлаждения, вдохновленные OCP, и разработки OpenFW, поддерживающие более открытую, совместную и устойчивую инфраструктуру центров обработки данных.

MiTAC Computing Returns to OCP EMEA 2026 with New OCP Liquid Cooled Servers and Software Integration

Совершенствование открытого и эффективного теплового проектирования

Компания MiTAC Computing расширила свои возможности по поставке стоечных решений с воздушным (C2810Z5) и жидкостным охлаждением (C2811Z5) с помощью стоек для высокопроизводительных вычислений серии MR2200, охватывающих интеграцию, валидацию, сборку и доставку.

MiTAC C2810Z5, представленный в 2025 году, теперь широко доступен. Этот 2-узловой однопроцессорный сервер 2OU, работающий на процессорах AMD EPYC™ 9005, поддерживает гибкие конфигурации хранения данных E3.S и U.2 NVMe и имеет оптимизированную тепловую конструкцию, что делает его хорошо подходящим для микросервисов и облачных сред.

MiTAC C2811Z5 — это многоузловой сервер высокой плотности с жидкостным охлаждением, каждый узел которого работает на процессорах серии AMD EPYC™ 9005 и расширяемой памяти DDR5. Конструкция жидкостного охлаждения позволяет повысить энергоэффективность при сохранении производительности и надежности для требовательных рабочих нагрузок.

Укрепление открытых экосистем посредством интеграции программного обеспечения

Компания MiTAC Computing расширила свою экосистему, интегрировав Canonical Ubuntu 26.04 LTS в свой портфель оборудования на базе ИИ, включая платформы, построенные на принципах проектирования OCP.

На мероприятии MiTAC проведет живые демонстрации своих новейших микропрограмм с открытым исходным кодом, включая MiOPF, микропрограмму системного хоста (BIOS на основе EDK2) и MiOBMC, основанную на дистрибутиве OpenBMC. Оба решения предназначены для передовых ИТ-сред и полностью совместимы с DMTF Redfish, что обеспечивает гибкое и масштабируемое управление большими кластерами ИИ. Вместе они обеспечивают открытый и прозрачный подход к управлению центрами обработки данных, поддерживая повышенную безопасность и долгосрочную устойчивость.

Эти демонстрации демонстрируют подход MiTAC к открытой интеграции аппаратного и программного обеспечения, поддерживая большую гибкость и сотрудничество в современных центрах обработки данных.

Платформы, вдохновленные OCP, для масштабируемой совместной инфраструктуры

MiTAC Computing продемонстрирует сервер MiTAC Capri и Lake Erie JBOD, основанные на OCP и совместимые с ORv3. Разработанные для программно-определяемых систем хранения и облачных сред, эти системы обеспечивают модульность и гибкое расширение для развертывания гипермасштабируемых центров обработки данных.

Наконец, MiTAC R2520G6 — это корпоративный сервер, оснащенный двумя процессорами Intel® Xeon® 6, до 32 модулей RDIMM DDR5-6400 и масштабируемой системой хранения NVMe U.2, поддерживающей до 24 дисков. Он оснащен модульной архитектурой в стиле OCP для сетей, управления и ввода-вывода с высокой пропускной способностью, что обеспечивает гибкость и согласованность на гипермасштабируемом уровне в современных средах центров обработки данных.

Присоединяйтесь к MiTAC Computing на стенде A21, чтобы узнать, как открытая совместная работа может помочь создать более эффективную и масштабируемую облачную инфраструктуру.

В сотрудничестве с Murata, глобальным поставщиком передовых энергетических решений, MiTAC также продемонстрирует готовые к развертыванию серверы OCP на стенде B21.

О компании MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corp., дочерняя компания MiTAC Holdings, поставляет комплексные, энергоэффективные серверные решения, основанные на отраслевом опыте, начиная с 1990-х годов. Специализируясь на ИИ, высокопроизводительных вычислениях, облачных и периферийных вычислениях, MiTAC Computing использует строгие методологии для обеспечения бескомпромиссного качества — в базовых магистралях, системах, стойках и кластерных уровнях — достигая полной производительности и интеграции. Это стремление к качеству на каждом уровне отличает MiTAC Computing от других в отрасли.

