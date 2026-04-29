MiTAC Computing revient à l'OCP EMEA 2026 avec de nouveaux serveurs OCP à refroidissement liquide et une intégration logicielle

BARCELONE, Espagne, 29 avril 2026 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology, fournisseur mondial de solutions de serveurs à haute performance et à faible consommation d'énergie et filiale de MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706), revient à l'OCP EMEA Summit 2026, qui se tiendra les 29 et 30 avril au Centre de convention international de Barcelone. Au stand A21, MiTAC présentera ses dernières innovations en matière de refroidissement liquide inspirées de l'OCP et ses développements OpenFW, qui favorisent une infrastructure de centre de données plus ouverte, plus collaborative et plus durable.

MiTAC Computing Returns to OCP EMEA 2026 with New OCP Liquid Cooled Servers and Software Integration

Faire progresser la conception thermique ouverte et efficace

MiTAC Computing a élargi ses capacités de fourniture de solutions de baies à refroidissement par air (C2810Z5) et par liquide (C2811Z5) grâce à ses baies HPC de la série MR2200, couvrant l'intégration, la validation, l'assemblage et la livraison.

Le MiTAC C2810Z5 introduit en 2025 est à présent disponible partout. Ce serveur monosocket 2OU à 2 nœuds, équipé de processeurs AMD EPYC™ 9005, prend en charge des configurations de stockage NVMe E3.S et U.2 flexibles et présente une conception thermique optimisée, ce qui le rend bien adapté aux microservices et aux environnements cloud.

Le MiTAC C2811Z5 est un serveur multi-nœuds haute densité à refroidissement liquide, chaque nœud étant alimenté par des processeurs AMD EPYC™ de la série 9005 et une mémoire DDR5 extensible. Sa conception à refroidissement liquide permet d'améliorer l'efficacité énergétique tout en maintenant les performances et la fiabilité pour les charges de travail exigeantes.

Renforcer les écosystèmes ouverts grâce à l'intégration des logiciels

MiTAC Computing a élargi son écosystème en intégrant Canonical Ubuntu 26.04 LTS dans son portefeuille de matériel d'intelligence artificielle, y compris les plates-formes construites selon les principes de conception de l'OCP.

Lors de cet événement, MiTAC organisera des démonstrations en direct de ses dernières solutions de micrologiciels libres, notamment MiOPF, un micrologiciel hôte de système (BIOS basé sur EDK2), et MiOBMC, construit sur la distribution OpenBMC. Les deux solutions sont conçues pour les environnements informatiques avancés et sont entièrement compatibles avec DMTF Redfish, ce qui permet une gestion flexible et évolutive des grands clusters d'intelligence artificielle. Ensemble, ils offrent une approche ouverte et transparente de la gestion des centres de données, ce qui permet d'améliorer la sécurité et la durabilité à long terme.

Ces démonstrations mettent en évidence l'approche de MiTAC en matière d'intégration ouverte à travers le matériel et les logiciels, favorisant une plus grande flexibilité et une meilleure collaboration dans les centres de données modernes.

Des plates-formes inspirées de l'OCP pour une infrastructure évolutive et collaborative

MiTAC Computing présentera le serveur MiTAC Capri et le JBOD Lake Erie, tous deux inspirés de l'OCP et conformes à l'ORv3. Conçus pour le stockage défini par logiciel et les environnements cloud, ces systèmes offrent modularité et expansion flexible pour les déploiements de centres de données hyperscale.

Enfin, le MiTAC R2520G6 est un serveur d'entreprise équipé de deux processeurs Intel® Xeon® 6, de jusqu'à 32 RDIMM DDR5-6400 et d'un stockage évolutif NVMe U.2 prenant en charge jusqu'à 24 drives. Il est doté d'une architecture modulaire de type OCP pour la mise en réseau, la gestion et les E/S à large bande passante, ce qui permet une flexibilité et une cohérence de niveau hyperscale dans les environnements de centres de données modernes.

Rejoignez MiTAC Computing au stand A21 pour découvrir comment la collaboration ouverte peut aider à construire une infrastructure cloud plus efficace et plus évolutive.

En collaboration avec Murata, fournisseur mondial de solutions d'alimentation avancées, MiTAC présentera également des serveurs OCP prêts à être déployés au stand B21.

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À propos de MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corp., filiale de MiTAC Holdings, propose des solutions de serveurs complètes et écoefficientes qui reposent sur un savoir-faire industriel remontant aux années 1990. Spécialisée dans l'IA, le HPC, le cloud et l'edge computing, MiTAC Computing emploie des méthodologies rigoureuses pour garantir une qualité sans compromis, tant au niveau des barebones, des systèmes, des racks que des clusters, afin d'atteindre des performances et une intégration optimales. Cet engagement en faveur de la qualité à tous les niveaux permet à MiTAC Computing de se distinguer dans le secteur.

Consultez www.mitaccomputing.com

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