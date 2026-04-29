MiTAC Computing powraca na OCP EMEA 2026 z ofertą nowych serwerów OCP chłodzonych cieczą i integracji oprogramowania

BARCELONA (Hiszpania), 29 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology, globalny dostawca wysokowydajnych i energooszczędnych rozwiązań serwerowych i spółka zależna MiTAC Holdings Corporation (TWSE:3706), powraca na wydarzenie OCP EMEA Summit 2026, które odbędzie się w dniach 29-30 kwietnia w Barcelona International Convention Center. Na stoisku A21 firma MiTAC zaprezentuje najświeższe innowacje w zakresie chłodzenia cieczą inspirowane projektami OCP i rozwiązania OpenFW, wspierające bardziej otwartą, opartą na współpracy i zrównoważoną infrastrukturę centrów danych.

MiTAC Computing Returns to OCP EMEA 2026 with New OCP Liquid Cooled Servers and Software Integration

Rozwój otwartych i wydajnych rozwiązań zarządzania temperaturą

MiTAC Computing rozszerzyło swoje możliwości, oferując zarówno rozwiązania rackowe chłodzone powietrzem (C2810Z5), jak i cieczą (C2811Z5) w ramach serii MR2200 przeznaczonej do zastosowań HPC, obejmujące integrację, walidację, montaż i dostawę.

Model MiTAC C2810Z5, wprowadzony w 2025 roku, jest teraz powszechnie dostępny. Ten serwer typu 2OU z dwoma węzłami i pojedynczym procesorem, oparty na procesorach AMD EPYC™ 9005, obsługuje elastyczne konfiguracje pamięci masowej NVMe w standardach E3.S i U.2 oraz wyposażony jest w zoptymalizowany układ chłodzenia, dzięki czemu doskonale sprawdza się w środowiskach mikroserwisowych i chmurowych.

MiTAC C2811Z5 to chłodzony cieczą serwer wielowęzłowy o wysokiej gęstości upakowania, w którym każdy węzeł wykorzystuje procesory z serii AMD EPYC™ 9005 i rozszerzalną pamięć DDR5. Zastosowanie chłodzenia cieczą pozwala zwiększyć efektywność energetyczną przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności i niezawodności przy dużych obciążeniach.

Wzmacnianie otwartych ekosystemów poprzez integrację oprogramowania

MiTAC Computing rozszerzyło swój ekosystem, włączając system Canonical Ubuntu 26.04 LTS do całej oferty sprzętu AI, w tym na platformach opartych na zasadach projektowych OCP.

Podczas wydarzenia MiTAC zaprezentuje na żywo najnowsze rozwiązania firmware oparte na otwartym kodzie źródłowym, w tym MiOPF - oprogramowanie układowe hosta systemowego (BIOS oparty na EDK2) - oraz MiOBMC bazujące na dystrybucji OpenBMC. Oba rozwiązania zostały zaprojektowane z myślą o zaawansowanych środowiskach IT i są w pełni kompatybilne ze standardem DMTF Redfish, co umożliwia elastyczne i skalowalne zarządzanie dużymi klastrami AI. Razem zapewniają otwarte i przejrzyste podejście do zarządzania centrami danych, wspierając wyższy poziom bezpieczeństwa i długoterminową zrównoważoność.

Prezentacje te pokazują podejście MiTAC do otwartej integracji sprzętu i oprogramowania wspierające większą elastyczność i współpracę w nowoczesnych centrach danych.

Platformy inspirowane OCP dla skalowalnej i współpracującej infrastruktury

MiTAC Computing zaprezentuje serwer MiTAC Capri i system Lake Erie JBOD, oba inspirowane projektami OCP i zgodne ze specyfikacją ORv3. Systemy te, zaprojektowane z myślą o pamięci masowej definiowanej oprogramowaniem i środowiskach chmurowych, oferują modułową budowę i elastyczne możliwości rozbudowy dla wdrożeń centrów danych w hiperskali.

Ponadto MiTAC R2520G6 to serwer klasy enterprise wyposażony w dwa procesory Intel® Xeon® 6, obsługujący do 32 modułów pamięci DDR5-6400 RDIMM i skalowalną pamięć masową NVMe U.2 dla maksymalnie 24 dysków. Urządzenie posiada modułową architekturę w stylu OCP dla sieci, zarządzania i wysokoprzepustowych wejść/wyjść, co zapewnia elastyczność w hiperskali i spójność w nowoczesnych środowiskach centrów danych.

Odwiedź stoisko A21 MiTAC Computing, aby dowiedzieć się, w jaki sposób otwarta współpraca może pomóc w budowie bardziej wydajnej i skalowalnej infrastruktury chmurowej.

We współpracy z firmą Murata, globalnym dostawcą zaawansowanych rozwiązań zasilania, na stoisku B21 MiTAC zaprezentuje również gotowe do wdrożenia serwery OCP.

MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corp., spółka zależna MiTAC Holdings, dostarcza kompleksowych, wydajnych energetycznie rozwiązań serwerowych popartych doświadczeniem branżowym sięgającym lat 90. XX wieku. Spółka specjalizuje się w sztucznej inteligencji, obliczeniach HPC, chmurze i przetwarzaniu brzegowym. MiTAC Computing stosuje rygorystyczne metodologie, aby zapewnić bezkompromisową jakość - od komputerów typu barebone, przez systemy i szafy rackowe, po klastry - z myślą o pełnej wydajności i integracji. Dbanie o jakość na każdym etapie stanowi czynnik wyróżniający MiTAC Computing w branży.

Strona internetowa: www.mitaccomputing.com