-MiTAC Computing y Tonomia forjan una alianza estratégica para una infraestructura de IA impulsada por energías renovables

SAN FRANCISCO, 7 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology Corporation, empresa líder en diseño y fabricación de plataformas de servidores y filial de MiTAC Holdings Corporation (TSE:3706), y Tonomia, empresa belga innovadora en soluciones de energía renovable para IA distribuida, anuncian con orgullo la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) para consolidar su alianza estratégica, lo que marca un hito importante en el desarrollo de una infraestructura de IA sostenible impulsada por energías renovables. El MOU se firmó oficialmente durante la prestigiosa Misión Económica Belga a la Costa Oeste de EE.UU. en el Hotel Palace de San Francisco, con la presencia de dignatarios, funcionarios estadounidenses y belgas, y Su Alteza Real la Princesa Astrid.

Este acuerdo histórico une la avanzada tecnología de servidores GPU de MiTAC con las innovadoras soluciones de energía renovable de Tonomia para habilitar clústeres de IA de alto rendimiento y bajas emisiones de carbono para empresas globales. A través de esta colaboración, ambas compañías se dedican a transformar las operaciones de los centros de datos con energía limpia e infraestructura inteligente, impulsando la próxima generación de IA con soluciones ecológicas.

"Nuestra alianza con Tonomia demuestra el compromiso de MiTAC con la innovación abierta y la sostenibilidad práctica en los centros de datos", afirmó Rick Hwang, presidente de MiTAC Computing Technology. "Al combinar nuestros servidores GPU líderes en la industria con la plataforma de energía renovable de Tonomia, reducimos la huella ambiental de las operaciones de alto consumo energético, a la vez que impulsamos las aplicaciones de IA de próxima generación y la computación de alto rendimiento".

El enfoque modular de Tonomia abarca aparcamientos solares, almacenamiento de baterías in situ e infraestructura de IA distribuida, convirtiendo aparcamientos infrautilizados en centros de energía limpia para vehículos eléctricos y cargas de trabajo de IA en centros de datos. Este modelo integrado no solo genera energía verde, sino que también aprovecha el calor residual para aumentar la eficiencia del emplazamiento y beneficia a los propietarios y operadores de edificios con un soporte optimizado de la red eléctrica.

"Con el rápido crecimiento de la IA, el suministro de energía sostenible es esencial para impulsar las aplicaciones de próxima generación", afirmó el Dr. Mustapha Belhabib, fundador y consejero delegado de Tonomia. "Al unir fuerzas con MiTAC, permitimos a los clientes implementar potentes clústeres de IA con GPU sobre una base verdaderamente sostenible".

Juntos, MiTAC Computing y Tonomia ofrecen soluciones escalables y prácticas para una computación ecológica en la intersección de las energías renovables y la inteligencia artificial, lo que permite a los clientes de todo el mundo construir una infraestructura digital más inteligente y ecológica.

Acerca de MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corp., filial de MiTAC Holdings, ofrece soluciones integrales de servidores de bajo consumo energético, respaldadas por una amplia experiencia en el sector que se remonta a la década de 1990. Especializada en IA, HPC, computación en la nube y edge computing, MiTAC Computing emplea metodologías rigurosas para garantizar una calidad excepcional en entornos barebone, sistemas, racks y clústeres, logrando un rendimiento e integración óptimos. Este compromiso con la calidad en todos los niveles distingue a MiTAC Computing en el sector.

Con presencia mundial y capacidades integrales, desde I+D y fabricación hasta soporte global, MiTAC Computing proporciona plataformas ágiles y personalizadas para centros de datos de hiperescala, HPC y aplicaciones de IA, garantizando un rendimiento y una escalabilidad óptimos para satisfacer las necesidades específicas de cada negocio. Al aprovechar los últimos avances en IA y refrigeración líquida, y al unificar la marca MiTAC con los productos de servidor Intel DSG y TYAN, MiTAC Computing destaca por su tecnología de servidores innovadora, eficiente y confiable, así como por sus soluciones integradas de hardware y software, lo que permite a las empresas afrontar los retos del futuro.

