Mitteilung über Transaktionen einer Person, die Führungsaufgaben wahrnimmt, gemäß Artikel 19 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014

News provided by

SWI Group

Feb 26, 2026, 16:54 ET

AMSTERDAM, 26. Februar 2026 /PRNewswire/ -- SWI Capital Holding Ltd. (SWI) gibt bekannt, dass das Unternehmen von Max-Hervé George, einem Mitglied seines Verwaltungsrats und Geschäftsführer, eine Meldung gemäß Artikel 19 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 (EU MAR) erhalten hat.

SWI wurde über die folgenden von Herrn George vorgenommenen Verkaufstransaktionen informiert:

  • Am 23. Februar 2026 veräußerte Herr George 13 338 Stammaktien zu einem durchschnittlichen Preis je Aktie von 4,5 Euro (börslich) und
  • am 24. Februar 2026 veräußerte Herr George 98 100 Stammaktien zu einem durchschnittlichen Preis je Aktie von 4,7732 Euro (börslich).

Diese Transaktionen wurden abgeschlossen, um die öffentliche Nachfrage zu bedienen.

Diese Mitteilung erfolgt gemäß Artikel 19 der EU MAR.

Hinweise für Redakteure

Informationen zur SWI Group

SWI Stoneweg Icona Group (www.swi.com) ist ein börsennotiertes, globales Investmentkonglomerat mit Unternehmergeist, das in mehreren Sektoren tätig ist, darunter Rechenzentren, Immobilien, das Kreditgeschäft und der Finanzsektor. Die Anlagestrategien der SWI Group basieren auf gründlicher Recherche, fundierter Kenntnis aus erster Hand und der Fähigkeit, Strategien effizient umzusetzen, um das größtmögliche Renditepotenzial auszuschöpfen. Die SWI Group stützt sich auf lokale operative Teams, um weltweit Chancen zu identifizieren, zu entwickeln und zu steuern, sowohl im Immobilienbereich als auch bei Anlagestrategien. Die SWI Group verwaltet derzeit Vermögenswerte in Höhe von ca. 11 Milliarden Euro und beschäftigt mehr als 280 Beschäftigte in 26 Niederlassungen weltweit.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2646242/5819247/SWI_Group_Logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Notification de transactions par une personne exerçant des responsabilités managériales conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 596/2014 relatif aux abus de marché

Notification de transactions par une personne exerçant des responsabilités managériales conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 596/2014 relatif aux abus de marché

SWI Capital Holding Ltd. (SWI) annonce avoir reçu une notification de Max-Hervé George, membre de son conseil d'administration et directeur général,...
Notificación de transacción por parte de una persona con responsabilidades de gestión

Notificación de transacción por parte de una persona con responsabilidades de gestión

SWI Capital Holding Ltd. (SWI) anuncia que ha recibido una notificación de Max-Hervé George, miembro de su consejo de administración y consejero...
More Releases From This Source

Explore

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics