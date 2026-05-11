SWI Capital : convocation de l'assemblée générale annuelle des actionnaires

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May 11, 2026, 15:01 ET

AMSTERDAM, 11 mai 2026 /PRNewswire/ -- SWI Capital Holding Ltd. (SWI) annonce avoir publié la convocation à son assemblée générale annuelle des actionnaires (AGA).

L'AGA se tiendra le mardi 26 mai 2026. L'assemblée peut être suivie en personne à Amsterdam, aux Pays-Bas, ainsi qu'à Singapour, avec une retransmission vidéo simultanée sur les deux sites.

Pour plus d'informations, veuillez consulter les documents de convocation qui sont disponibles sur le site web de SWI à l'adresse suivante : www.swi.com/reports/agm-2026/.

Notes aux rédacteurs

À propos de SWI Group

SWI Group (www.swi.com) est un conglomérat d'investissement mondial animé par un esprit entrepreneurial qui opère dans divers secteurs, notamment les centres de données, l'immobilier, le crédit et le secteur financier. Les stratégies d'investissement du groupe sont fondées sur des recherches approfondies, des connaissances de première main et une capacité à mettre en œuvre efficacement des stratégies pour maximiser le potentiel de rendement. SWI Group s'appuie sur des équipes opérationnelles locales pour identifier, exploiter et gérer les opportunités potentielles dans le monde entier, que ce soit dans le cadre de stratégies immobilières ou de stratégies d'investissement. SWI Group gère actuellement environ dix milliards d'euros d'actifs et emploie plus de 280 personnes réparties dans 26 bureaux à travers le monde.

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