MMI S.p.A lance une technologie révolutionnaire et fait progresser la microchirurgie robotisée grâce aux plus petits instruments chirurgicaux à poignet articulé au monde

« Il existe une forte demande de la robotique en microchirurgie, car les limites de la main humaine ont déjà été atteintes. Nous avons fondé MMI pour mettre au point un système robotique conçu pour et avec des microchirurgiens qui améliorera les résultats et répondra aux besoins non satisfaits des patients, en particulier grâce à des techniques de microchirurgie, nécessaires pour les procédures lymphatiques et d'autres procédures extrêmement délicates. Aujourd'hui, nous lançons notre système Symani en Europe et nous sommes heureux d'être à l'avant-garde d'une nouvelle ère de la chirurgie robotique », a déclaré Giuseppe Maria Prisco, cofondateur et PDG de MMI.

Le système chirurgical Symani combine les avantages de la réduction des tremblements et de la mise à l'échelle des mouvements (7-20x) dans les plus petits instruments à poignet articulé au monde, offrant sept degrés de liberté et de dextérité au-delà de la portée des mains humaines. Les instruments NanoWrist® du système ont été conçus pour surmonter les défis liés aux reconstructions par lambeau libre, aux replantations, aux malformations congénitales, aux réparations des nerfs périphériques et à la chirurgie lymphatique, qui représentent chaque année plus d'un million d'interventions, et ce, uniquement aux États-Unis et en Europe.

« La microchirurgie et la supermicrochirurgie— en tant qu'outil, technique et discipline— continuent d'évoluer. L'utilisation de la robotique est porteuse de grandes promesses. Elle devrait permettre de faire progresser la spécialité de la microchirurgie et d'améliorer les soins aux patients atteints de traumatismes, de cancers, de malformations congénitales, voire de maladies chroniques comme le lymphœdème », a commenté L. Scott Levin, M.D., FACS, FAOA, chef du service de chirurgie orthopédique, professeur à la division de chirurgie plastique de la Faculté de médecine de l'Université de Pennsylvanie.

« Nous sommes fiers d'apporter cette innovation aux patients européens et nous sommes impatients de permettre aux chirurgiens du monde entier d'effectuer des procédures difficiles sur une zone anatomique extrêmement petite avec une précision, une reproductibilité et une efficacité accrues », a déclaré Hannah Teichmann, cofondatrice et vice-présidente du développement clinique de MMI.

A propos de MMI

Medical Microinstruments S.p.A. (MMI) a été fondé en 2015 près de Pise, en Italie. Son objectif : améliorer la performance chirurgicale en mettant au point un système robotique qui permet aux chirurgiens d'obtenir de meilleurs résultats en microchirurgie. Le système chirurgical Symani combine des innovations exclusives, notamment les plus petits microinstruments à poignet articulé au monde, ainsi que des technologies de réduction des tremblements et de mise à l'échelle des mouvements. L'association de ces capacités puissantes permet à un plus grand nombre de chirurgiens de pratiquer la microchirurgie tout en élargissant le champ de la microchirurgie. MMI est soutenu par des investisseurs medtech internationaux tels qu'Andera Partners, Panakes Partners, Fountain Healthcare Partners et Sambatech.

Le Dr Levin agit à titre de conseiller médical de l'entreprise et a reçu une compensation financière de Medical Microinstruments S.p.A.

Le système MMI pour la microchirurgie robotisée n'est actuellement disponible sur le marché que dans l'Espace économique européen. www.mmimicro.com

