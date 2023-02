Mobile VPN für ein optimales mobiles Büroerlebnis

Beste Wahl für das mobile Büro

BARCELONA, Spanien, 25. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Da sich die digitale Transformation und das mobile Büro stets weiterentwickeln, müssen immer mehr Mitarbeiter in Unternehmen in verschiedenen Szenarien auf Intranets zugreifen. Statistiken zufolge müssen 60 % der Mitarbeiter außerhalb des Firmengeländes oder von zu Hause aus arbeiten, was Verbindungen über verschiedene Netzwerke und Geräte hinweg besonders wichtig macht. Darüber hinaus erfordert ein hochwertiges digitalisiertes Büro eine große Bandbreite für die Übertragung einer großen Datenmenge mit der erforderlichen Geschwindigkeit, sodass die Latenzzeit des Dienstes (weniger als 100 ms) und die Bandbreite (durchschnittlich 100 Mbit/s) von entscheidender Bedeutung sind, insbesondere für mobile Büroanwendungen wie hochauflösende Videos und Sharing-Dienste.

Die Mobile-VPN-Lösung wird dann eingeführt, um diese Probleme anzugehen. Diese Lösung ist die optimale Wahl für mobile Büros, da sie auf der Grundlage des vollständig konvergierten Kernnetzes und der UL-CL-Technologie in 5G-SA-Netzwerken entwickelt wurde. Mit dieser Lösung sind Betreiber in der Lage, MEC-Standorte in regionalen und Edge-DCs zur intelligenten Steuerung des Datenverkehrs einzurichten und so neue Erfahrungen für mobile Büros zu schaffen.

Einfache Verbindung, optimale Erfahrung und breite Abdeckung

Erstens, einfache Verbindung. Mobile VPN ermöglicht es Benutzern, ohne häufige Anmeldungen zwischen öffentlichen und privaten Netzwerken zu wechseln, während ihre SIM-Karten und Nummern unverändert bleiben. Über 4G- und 5G-Hochgeschwindigkeitsverbindungen können die mobilen Endgeräte der Benutzer jederzeit und überall schnell auf dezentrale Cloud-Dienste zugreifen, was die Arbeitseffizienz erheblich steigert.

Zweitens, optimale Benutzererfahrung. Mobile VPN ermöglicht Benutzern den direkten Zugriff auf Intranets über private Verbindungen. Es trägt dazu bei, die QoS-Erfahrung zu optimieren, die Netzwerkqualität sicherzustellen und den reibungslosen Ablauf von Anwendungen für mobile Büros zu verbessern. Gemäß unserem Test im Live-Netz in Guangdong, China, ist die Downlink-Rate um das Zehnfache gestiegen, von 15 Mbit/s auf 176 Mbit/s. Dies ist ein Wettbewerbsvorteil von Mobile VPN und beschleunigt die Notwendigkeit der digitalen Transformation in Unternehmen.

Drittens, breite Abdeckung. Um die begrenzte Abdeckung in der Anfangsphase des 5G-Aufbaus zu bewältigen, wendet Mobile VPN 5G-Technologien auf 4G-Netze an, um den UL-CL-basierten Verkehr sowohl in 5G-NSA- als auch in 4G-Kernnetzen zu steuern. Auf diese Weise können die Benutzer wie gewohnt auf Intranets für das mobile Büro zugreifen, auch wenn sie sich in 4G-Versorgungsgebiete begeben.

Kommerzielle Nutzung in großem Maßstab und nachhaltiges Wachstum

Die Mobile-VPN-Lösung wurde bereits in mehr als 1000 Projekten in China kommerzialisiert. Das Mobile-VPN-Projekt für die Guangdong University of Foreign Studies wurde als Benchmark im GSMA 5G Transformation Hub ausgewählt. Mobile VPN wird auch außerhalb Chinas eingesetzt. Mit der Einführung von 5G-SA-Netzen und der steigenden Nachfrage nach mobilen Büros von Industrieanwendern außerhalb Chinas führen zahlreiche Betreiber Mobile-VPN-Projekte durch. Im Jahr 2023 werden diese Projekte von der Pilotphase zur kommerziellen Nutzung übergehen.

Dank der breiten Netzabdeckung der Betreiber kann Mobile VPN den Unternehmen schnellere, stabile und kontinuierliche Netzverbindungen bieten. Es fördert die digitale Transformation, bringt neue Erfahrungen und mehr Komfort für das mobile Büro und verbessert effektiv die Arbeitseffizienz der Mitarbeiter. Zweifellos wird sie die Entwicklung von Unternehmen fördern und ihnen helfen, Größenvorteile zu erzielen.

MWC Barcelona 2023 findet vom 27. Februar bis 2. März in Barcelona, Spanien, statt. Auf der Konferenz wird Huawei weitere Innovationen in den Bereichen Mobile VPN, New Calling, New Video, MEC to X zeigen und innovative Produkte und Lösungen vorstellen.

