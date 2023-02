Mobile VPN para una experiencia de oficina móvil óptima

La mejor opción para la oficina móvil

BARCELONA, España, 24 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- A medida que se desarrollan la transformación digital y la oficina móvil, cada vez más empleados de las empresas necesitan acceder a las intranets en distintos escenarios. Según las estadísticas, el 60% de los empleados necesitan desplazarse fuera de sus campus o trabajar desde casa, lo que hace que las conexiones a través de diferentes redes y dispositivos sean especialmente importantes. Además, la oficina digitalizada de alta calidad requiere un gran ancho de banda para transmitir una gran cantidad de datos a la velocidad requerida, lo que hace que la latencia del servicio (menos de 100 ms) y el ancho de banda (100 Mbit/s de media) sean bastante cruciales, especialmente para aplicaciones de oficina móvil, como vídeos de alta definición y servicios para compartir.

Para resolver estos problemas se presenta la solución Mobile VPN. Esta solución es la elección óptima para la oficina móvil, ya que está diseñada sobre la base de la red central totalmente convergente y la tecnología UL CL en redes 5G SA. Con esta solución, los operadores pueden desplegar emplazamientos MEC en centros de distribución regionales y periféricos para dirigir el tráfico de forma inteligente, ofreciendo una nueva experiencia a la oficina móvil.

Fácil conexión, experiencia óptima y amplia cobertura

Primero, conexión fácil. Mobile VPN permite a los usuarios cambiar entre redes públicas y privadas sin necesidad de iniciar sesión con frecuencia, mientras sus tarjetas y números SIM permanecen inalterados. A través de las conexiones de alta velocidad 4G y 5G, los terminales móviles de los usuarios pueden acceder rápidamente a los servicios distribuidos en la nube en cualquier momento y lugar, mejorando significativamente la eficiencia del trabajo.

En segundo lugar, una experiencia de usuario óptima. Mobile VPN permite a los usuarios acceder a intranets directamente a través de líneas privadas. Ayuda a optimizar la experiencia QoS, garantizar la calidad de la red y mejorar la fluidez de las aplicaciones para la oficina móvil. Según nuestra prueba en la red real de Guangdong, China, la velocidad de bajada se multiplica por diez, de 15 Mbit/s a 176 Mbit/s. Se trata de una ventaja competitiva de Mobile VPN y está acelerando los imperativos de transformación digital de las empresas.

Tercero, amplia cobertura. Para hacer frente a la cobertura limitada en la fase inicial de construcción de 5G, Mobile VPN aplica tecnologías 5G a redes 4G para la dirección del tráfico basada en UL CL tanto en redes 5G NSA como en redes centrales 4G. De este modo, los usuarios pueden acceder a las intranets de la oficina móvil como de costumbre incluso cuando se desplazan a zonas de cobertura 4G.

Uso comercial a gran escala y crecimiento sostenible

La solución Mobile VPN se ha comercializado en más de 1000 proyectos en China. El proyecto Mobile VPN para la Universidad de Estudios Extranjeros de Guangdong ha sido seleccionado como caso de referencia en el GSMA 5G Transformation Hub. Mobile VPN también sale de China. Con el despliegue de las redes 5G SA y el aumento de las demandas de oficina móvil de los usuarios del sector fuera de China, un gran número de operadores están pilotando proyectos Mobile VPN. En 2023, estos proyectos pasarán de fase piloto a uso comercial.

Gracias a la amplia cobertura de red de los operadores, Mobile VPN puede proporcionar a las empresas conexiones de red de mayor velocidad, estables y continuas. Impulsa la transformación digital, aporta una nueva experiencia y más comodidad a la oficina móvil y mejora eficazmente la eficiencia laboral de los empleados. Sin duda, potenciará el desarrollo de las empresas y les ayudará a crear economías de escala.

El MWC Barcelona 2023 se celebrará del 27 de febrero al 2 de marzo en Barcelona, España. En la conferencia, Huawei mostrará más innovaciones en Mobile VPN, New Calling, New Video, MEC to X y lanzará productos y soluciones innovadores.

