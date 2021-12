Mobileum é indicada como Sample Vendor de gestão de riscos digitais no relatório do Gartner ® de 2021 intitulado "Horizonte de Tecnologia Emergente para Segurança das Informações"

Business Assurance é essencial para proteger os ecossistemas digitais 5G

CUPERTINO, Calif., 15 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Mobileum Inc. ("Mobileum"), fornecedor global líder de serviços de gerenciamento de risco, análise de serviços de roaming e segurança e soluções de testes e monitoramento, tem o prazer de anunciar que foi indicada no relatório de 2021 do Gartner: "Horizonte da Tecnologia Emergente para Segurança das Informações". O relatório identifica a Mobileum como Sample Vendor para gestão de riscos digitais (DRM).*

Com soluções básicas de conectividade 5G já disponíveis, recursos mais avançados com nuvem, computação móvel de ponta, IoT, inteligência artificial e realidade aumentada e virtual devem viabilizar todo o potencial econômico do 5G. No entanto, ao contrário das tecnologias anteriores, onde os provedores de serviços de comunicação (CSPs) controlaram toda a cadeia de valor, o 5G e a IoT criarão um ecossistema totalmente novo, uma cadeia de valor distribuída de partes interessadas e silos de informação que exigem uma nova abordagem para monitorar o risco digital.

"Ao poder gerenciar e correlacionar os enormes volumes de dados esperados de novos serviços 5G e dispositivos IoT, os provedores de serviços de comunicação estão em um momento fundamental para abordar o risco digital em seus acordos de parceria e ecossistemas B2B2X. Os benefícios potenciais das iniciativas de risco digital incluem eficiência, produtividade e ganhos de receita e melhoria da eficácia dos esforços de mitigação de risco. O software RAID Business Assurance da Mobileum oferece uma solução de gestão de riscos que aproveita dados do setor de telecomunicações em tempo real para proteger os ecossistemas digitais e os setores empresariais que são habilitados pelo 5G", afirmou Ron Haberman, diretor de produtos da Mobileum.

A solução RAID da Mobileum é uma plataforma de análise que utiliza alimentação e processamento de dados em tempo real para melhorar os esforços de mitigação de riscos. Isso inclui automação de processos, automação de decisões e monitoramento digitalizado, juntamente com avisos automáticos de alerta antecipado. Ele vem com controles e funções de gestão de riscos pré-definidos com base em casos de uso de risco digital, como um catálogo integrado de gestão de riscos (IRM) para oferecer controles rigorosos para os diversos modelos de parceria de ecossistema 5G, os quais os provedores de serviços de comunicação darão suporte invariavelmente.

O RAID é altamente escalável, oferecendo monitoramento de controle contínuo para gerenciamento de risco em tempo real:

Monitoramento de risco objetivo de nível de serviço (SLO) com base em acordos de conectividade para oferecer suporte a serviços B2B2X

Monetização e captação de receita 5G de CSP

Testes, monitoramento da cadeia de valor da IoT celular e monitoramento de desempenho para capacitação da SLA

Monitoramento de identidade híbrida (física e digital) para detecção de fraude de identidade e tomada de contas

Detecção de fraude para proteger dispositivos e identidades da IoT

A Mobileum também foi reconhecida como um Sample Vendor de segurança de rede 5G nos relatórios do Gartner de 2021 intitulados, "Hype Cycle™ for Privacy, 2021[1]" e "Hype Cycle™ for the Future of CSP Network Infrastructure, 2021 [2]".

