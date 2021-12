Mobileum mencionado en el informe Gartner® de 2021

-Mobileum referenciado como proveedor de muestra para la gestión de riesgos digitales en el informe Gartner® de 2021 titulado "Horizonte tecnológico emergente para la seguridad de la información"

La seguridad empresarial es esencial para proteger los ecosistemas digitales 5G

CUPERTINO, Calif., 15 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. ("Mobileum"), proveedor líder mundial de soluciones de gestión de riesgos, análisis para servicios de itinerancia y de red, seguridad y pruebas y supervisión, se complace en anunciar que ha sido mencionado en el informe Gartner de 2021, "Horizonte Tecnológico Emergente para la Seguridad de la Información". El informe identifica a Mobileum como proveedor de muestra para la gestión de riesgos digitales (DRM).*

Con las soluciones básicas de conectividad 5G ya próximas, se espera que capacidades más avanzadas con la nube, la computación de borde móvil, el IoT, la inteligencia artificial y la realidad aumentada y virtual desbloqueen todo el potencial económico del 5G. Sin embargo, a diferencia de las tecnologías anteriores, en las que los CSP controlaban toda la cadena de valor, el 5G y el IoT crearán un ecosistema totalmente nuevo, una cadena de valor distribuida de partes interesadas y silos de información que requieren un nuevo enfoque para supervisar el riesgo digital.

"Al ser capaces de gestionar y correlacionar los enormes volúmenes de datos que se esperan de los nuevos servicios 5G y los dispositivos IoT, los CSP se encuentran en un punto central para abordar el riesgo digital en sus acuerdos de asociación y ecosistemas B2B2X. Los beneficios potenciales de las iniciativas de riesgo digital incluyen ganancias de eficiencia, productividad e ingresos, y la mejora de la eficacia de los esfuerzos de mitigación de riesgos. El software RAID Business Assurance de Mobileum ofrece una solución de gestión de riesgos que aprovecha los datos del sector de las telecomunicaciones en tiempo real para proteger los ecosistemas digitales y los sectores empresariales que se apoyan en el 5G", declaró Ron Haberman, director de productos de Mobileum.

La solución RAID de Mobileum es una plataforma de análisis que utiliza la ingestión y el procesamiento de datos en tiempo real para mejorar los esfuerzos de mitigación de riesgos. Esto incluye la automatización de los procesos, la automatización de las decisiones y la supervisión digitalizada, junto con las alertas tempranas automatizadas. Viene con controles y funciones de gestión de riesgos preconfigurados basados en casos de uso de riesgos digitales, como un catálogo de gestión de riesgos integrados (IRM) para proporcionar controles estrictos para los numerosos modelos de asociación del ecosistema 5G que los CSP apoyarán invariablemente.

RAID es altamente escalable y proporciona una supervisión de control continua para la gestión de riesgos en tiempo real:

· Supervisión del riesgo de los objetivos a nivel de servicio (SLO) basada en acuerdos de conectividad - para apoyar los servicios B2B2X

· Monetización y captación de ingresos de CSP 5G

· Pruebas de la cadena de valor del IoT celular, supervisión y control del rendimiento para la habilitación de SLA

· Supervisión de la identidad híbrida (física y digital) para detectar el fraude de identidad y la apropiación de cuentas

· Detección de fraudes para proteger los dispositivos y las identidades de IoT

Mobileum también fue reconocido como proveedor de muestras de seguridad de redes 5G en los informes de Gartner de 2021 titulados, "Hype Cycle™ for Privacy, 2021[1]" e "Hype Cycle™ for the Future of CSP Network Infrastructure, 2021 [2]."

Fuentes (disponible para suscriptores Gartner):

*Gartner, "Emerging Technology Horizon for Information Security ", Ruggero Contu , et al, 16 de noviembre de 2021.

[1] Gartner, Gartner, Hype Cycle for Privacy, 2021, Bart Willemsen, 13 July 2021.

[2] Gartner, " Gartner, Hype Cycle for the Future of CSP Networks Infrastructure, 2021, Sylvain Fabre, 12 July 2021.

Aviso legal de Gartner

GARTNER e HYPE CYCLE son una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus afiliados en Estados Unidos y a nivel internacional y se utilizan aquí con permiso.

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a cualquier garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Acerca de Mobileum Inc.

Mobileum es un proveedor líder de soluciones analíticas de telecomunicaciones para roaming, red central, seguridad, gestión de riesgos, pruebas de conectividad nacional e internacional e inteligencia de clientes. Más de 1.000 clientes confían en su plataforma Active Intelligence, que proporciona soluciones analíticas avanzadas, permitiendo a los clientes conectar la red profunda y la inteligencia operativa con acciones en tiempo real que aumentan los ingresos, mejoran la experiencia del cliente y reducen los costes. Con sede en Silicon Valley, Mobileum tiene oficinas globales en Australia, Alemania, Grecia, India, Portugal, Singapur, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos.

Más información en https://www.mobileum.com/ y siga @MobileumInc en Twitter

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1431792/Mobileum_Logo.jpg

SOURCE Mobileum