Mobileum est référencé parmi les fournisseurs d'assurance et de test de services 5G dans le rapport Gartner ® 2021 intitulé « Tendance du mamrché : Développer la monétisation des FSC grâce à la 5G, l'IA et l'informatique de périphérie »

CUPERTINO, Calif., 7 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. (« Mobileum »), fournisseur mondial de premier plan de solutions analytiques pour les services d'itinérance et de réseau, la sécurité, la gestion des risques, les tests et la surveillance, est heureuse d'annoncer qu'elle a été référencée dans le rapport Gartner 2021, « Tendance du marché :Développer la monétisation des FSC grâce à la 5G, l'IA et l'Edge Compute ».[1] Le rapport identifie Mobileum comme un fournisseur d'assurance et de test de services.

À mesure que les FSC passent à la 5G, de nouvelles possibilités s'offrent à eux pour exploiter leurs réseaux 5G en tant que service, offrant aux industries verticales, telles que l'automatisation industrielle, la sécurité, la santé et l'automobile, la possibilité de stimuler la productivité et l'innovation grâce à la connectivité. Grâce à des mécanismes avancés d'assurance de service en boucle fermée, soutenus par des mécanismes de test et d'assurance des revenus, les FSC peuvent mettre en place de nouveaux modèles économiques, comme proposer une tarification basée sur des accords de niveau de service en fonction de différents niveaux de qualité. Toutefois, cela nécessite une solution intégrée de test et de surveillance de la tarification englobant le dispositif 5G, l'accès radio et le réseau central. La plateforme Active Intelligence de Mobileum est une technologie analytique de pointe axée sur les télécommunications, dotée d'une infrastructure de test robuste, de capacités d'automatisation et d'un ensemble étendu d'interfaces réseau qui permettent une approche de test et de surveillance active-passive nécessaire à la prise en charge des modèles commerciaux basés sur les SLA de la 5G

« En raison de la nature du provisionnement dynamique et de la mise à l'échelle de la capacité et des ressources du réseau induite par la 5G, il est plus important que jamais pour les FSC de s'assurer que la qualité du service fourni est conforme aux accords de niveau de service et que les frais pour ces services sont exacts. Nous sommes heureux d'avoir été inclus dans ce rapport de Gartner en tant que société fournissant ce soutien commercial essentiel », a déclaré Ron Haberman, Chief Product Officer chez Mobileum

Les solutions de test et de surveillance et de gestion des risques de Mobileum fournissent la surveillance de l'expérience client en matière de services et de connectivité nécessaire pour soutenir les modèles commerciaux B2B et B2B2X. Le portefeuille approfondi fournit le cadre d'automatisation et les renseignements sur les performances nécessaires aux FSC pour comprendre l'expérience du réseau national couvrant la 5G, l'IoT et l'eSIM, l'argent mobile, la vidéo, le service d'urgence, l'IMS, la voix, les données et la messagerie, le réseau central, jusqu'à l'expérience des smartphones et des applications. En outre, elle aide les FSC du monde entier à tester et à surveiller l'expérience du réseau international pour leurs clients en itinérance, IoT et voitures connectées, VoLTE en itinérance et Carrier international. Récemment, Mobileum a annoncé qu'Audi (AUDVF) déploie la solution Connected Car Testing de Mobileum pour tester et surveiller la qualité de service (QoS) de bout en bout de ses voitures connectées et garantir les plus hautes normes d'assurance de service et le contrôle de l'expérience client.

[1] Gartner, « Tendance du marché :Développer la monétisation des FSC grâce à la 5G, l'IA et l'Edge Compute » , Susan Welsh de Grimaldo, 27 mai 2021

GARTNER est une marque commerciale déposée et une marque de service de Gartner, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l'échelle internationale et sont utilisées aux présentes avec autorisation.

Gartner n'avalise aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant les notes, ou autres appréciations, les plus élevées. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être considérées comme des déclarations factuelles. Gartner rejette toute garantie, expresse ou implicite, relative à ces recherches, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adaptation à une fin particulière.

À propos de Mobileum Inc.

Mobileum est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'analyse des télécommunications pour l'itinérance, le réseau central, la sécurité, la gestion des risques, les tests de connectivité nationaux et internationaux et les renseignements sur les clients. Plus de 1 000 clients s'appuient sur sa plateforme Active Intelligence, qui fournit des solutions d'analyse avancées, permettant aux clients de relier une intelligence réseau et opérationnelle profonde à des actions en temps réel qui augmentent les chiffres d'affaires, améliorent l'expérience client et réduisent les coûts. Mobileum, dont le siège social se trouve dans la Silicon Valley, dispose de bureaux internationaux en Australie, à Dubaï, en Allemagne, en Grèce, en Inde, au Portugal, à Singapour et au Royaume-Uni.

