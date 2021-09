Mobileum referenciado en el informe de Gartner ® de 2021

-Mobileum referenciado para los proveedores de aseguramiento y pruebas de servicios 5G en el informe de Gartner ® de 2021, titulado "Tendencia del Mercado: Expandir la monetización de CSPs con 5G, IA, Computación Edge

Los requisitos de las pruebas son vitales para la monetización del 5G

CUPERTINO, Calif., 7 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. ("Mobileum"), un proveedor líder mundial de soluciones analíticas para servicios de itinerancia y redes, seguridad, gestión de riesgos, pruebas y supervisión, se complace en anunciar que ha sido referenciado en el informe de Gartner, " Market Trend: Expand CSPs' Monetization with 5G, AI, Edge Compute" de 2021.[1] El informe identifica a Mobileum como un proveedor de aseguramiento de servicios y pruebas.

A medida que los CSP realizan la transición al 5G, surgen nuevas oportunidades para aprovechar sus redes 5G como servicio, proporcionando a los sectores verticales, como la automatización industrial, la seguridad, la atención sanitaria y la automoción, la capacidad de impulsar la productividad y la innovación basadas en la conectividad. Con mecanismos avanzados de garantía de servicios de bucle cerrado apoyados por mecanismos de prueba y garantía de ingresos, los CSP pueden perseguir nuevos modelos de negocio, como ofrecer precios basados en SLA según varios niveles de calidad. Sin embargo, esto requiere una solución integrada de monitorización de pruebas y cobros que abarque el dispositivo 5G, el acceso radioeléctrico y la red central. La plataforma Active Intelligence de Mobileum es una tecnología analítica líder centrada en las telecomunicaciones con una sólida infraestructura de pruebas, capacidades de automatización y un amplio conjunto de interfaces de red que permite un enfoque de pruebas y monitorización activo-pasivo necesario para apoyar los modelos de negocio basados en SLA de 5G.

"Debido a la naturaleza del aprovisionamiento dinámico y a la ampliación de la capacidad y los recursos de la red que conlleva la 5G, es más importante que nunca que los CSP se aseguren de que la calidad del servicio prestado cumple los acuerdos de nivel de servicio y de que los cargos por esos servicios son precisos. Nos complace haber sido incluidos en este informe de Gartner como una empresa que proporciona este apoyo comercial crítico", declaró Ron Haberman, director de productos de Mobileum.

Las soluciones de Pruebas y Monitorización y Gestión de Riesgos de Mobileum proporcionan la monitorización de la experiencia del cliente de servicio y conectividad necesaria para apoyar los modelos de negocio B2B y B2B2X. La cartera en profundidad proporciona el marco de automatización y la inteligencia de rendimiento necesarios para que los CSP entiendan la experiencia de la red nacional que abarca 5G, IoT y eSIM, dinero móvil, vídeo, servicio de emergencia, IMS, voz, datos y mensajería, red central, hasta la experiencia de los smartphones y las aplicaciones. Además, está apoyando a los CSP de todo el mundo para probar y supervisar la experiencia de la red internacional para sus clientes de roaming, IoT y coches conectados, roaming VoLTE y Carrier internacional. Recientemente, Mobileum anunció que Audi (AUDVF) está desplegando la solución Connected Car Testing de Mobileum para probar y supervisar la calidad de servicio (QoS) de extremo a extremo de sus coches conectados y garantizar los más altos estándares de garantía de servicio y control sobre el cliente

Fuentes (disponibles para los suscriptores de Gartner):

[1] Gartner, "Market Trend: Expand CSPs' Monetization with 5G, AI, Edge Compute", Susan Welsh de Grimaldo, 27 de mayo de 2021

Nota cautelar de Gartner

GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en Estados Unidos e internacionalmente y se utiliza aquí con permiso

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner rechaza toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o adecuación para un propósito particular.

Acerca de Mobileum Inc.

Mobileum es un proveedor líder de analítica de telecomunicaciones para roaming, servicios de red, seguridad, gestión de riesgos, pruebas de conectividad a nivel nacional e internacional e inteligencia del cliente. Más de 1.000 operadores confían en su plataforma Active Intelligence, que ofrece soluciones avanzadas basadas en analítica, lo que permite a los clientes conectar la inteligencia operativa y la red con acciones en tiempo real que aumentan los ingresos, mejoran la experiencia del cliente y reducen los costes. Con sede en Silicon Valley, Mobileum cuenta con oficinas globales Australia, Dubai, Alemania, Grecia, India, Portugal, Singapur y Reino Unido.

Más información en www.mobileum.com y siga @MobileumInc en Twitter.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1431792/Mobileum_Logo.jpg

