MOBILion s'associe à BOKU Vienne pour introduire la mobilité ionique à haute résolution en Europe

Cette collaboration vise à doter BOKU de capacités analytiques de nouvelle génération

CHADDS FORD, Pennsylvanie, 4 janvier 2024 /PRNewswire/ -- MOBILion Systems, Inc., une société d'outils et d'instruments pour les sciences de la vie, s'est associée à l'Université des ressources naturelles et des sciences de la vie de Vienne (BOKU), un laboratoire partenaire Agilent, pour installer son premier instrument MOBIE® en Europe. Cet effort collectif permettra à BOKU de faire progresser sa recherche de pointe qui présente un grand intérêt pour les communautés pharmaceutiques, biopharmaceutiques, des tests environnementaux et universitaires européennes qui bénéficieront également de l'accès à la plateforme de séparation de nouvelle génération de MOBILion.

Le système MOBIE améliore et accélère les flux de travail pour une grande variété de classes d'analytes, fournissant des identifications et des analyses plus précises 5 à 60 fois plus rapides que les méthodes conventionnelles. La dimension supplémentaire de séparation simplifie l'analyse des données en aval en produisant des spectres plus propres et augmente le débit tout en offrant une reproductibilité sans précédent. La plateforme MOVIE est disponible sous forme de mise à niveau sur le terrain ou de système complet, et est compatible avec les plateformes Agilent 6545, 6545XT et 6546 Q-TOF.

« Nous sommes ravis de travailler avec ROKU sur votre première installation du produit MOVIE comme coup d'envoi de notre lancement limité en Europe. Tirer parti de leurs capacités et de leur expertise nous permet de fournir un accès et une assistance à nos clients européens avec des démonstrations et des formations de familiarisation avec les instruments », a déclaré Melissa Sherman, PDG de MOBILion.

Les objectifs de recherche de BOKU comprennent l'étude des séparations rapides des systèmes moléculaires et isomères et l'évaluation rigoureuse de la valeur de MOBIE dans divers domaines allant de la biotechnologie à l'alimentation et aux études environnementales où le pouvoir de séparation amélioré de la plateforme MOBIE par rapport aux technologies existantes peut être exploité.

À propos de MOBILion Systems, Inc.

MOBILion Systems, Inc. est une équipe innovante qui bouleverse le statu quo dans le domaine de la science de la séparation. Avec des instruments qui caractérisent des molécules complexes avec plus de précision et d'efficacité que les approches existantes, MOBILion stimule le progrès dans diverses industries, de la découverte biopharmaceutique aux tests alimentaires et à la sécurité environnementale. Leur technologie s'intègre à la spectrométrie de masse pour les flux de travail qui révèlent des analyses complexes, Revealing What Others Leave Unseen™. Pour en savoir plus, visitez www.mobilionsystems.com.

À propos de BOKU

L'Université des ressources naturelles et des sciences de la vie de Vienne (BOKU) est l'une des principales universités des sciences de la vie en Europe, dédiée à la recherche fondamentale fondée sur des hypothèses et orientée vers la connaissance. La recherche à l'Institut de chimie analytique de BOKU se concentre sur le développement et l'application de méthodes analytiques, en se concentrant sur le rapport isotopique élémentaire et stable et la spectrométrie de masse moléculaire, ainsi que sur les techniques de séparation et l'imagerie élémentaire.

Pour en savoir plus, visitez https://boku.ac.at/en/chemie/institut-fuer-analytische-chemie-dchac.

