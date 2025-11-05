MOBILion Systems presentará avances transformadores en sensibilidad y rendimiento de proteómica en HUPO 2025

La tecnología PAMAF™ ofrece una utilización de iones casi completa, lo que permite una cobertura más profunda del proteoma y un análisis mejorado de PTM y proteoformas.

CHADDS FORD, Pensilvania, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- MOBILion Systems, Inc., líder en ciencia de la separación, anunció su participación en el próximo Congreso Mundial HUPO, que se celebrará del 9 al 13 de noviembre de 2025 en Toronto, Canadá. El director de tecnología de MOBILion, Daniel DeBord, presentará los resultados de Fragmentación Alineada por Movilidad con Acumulación Paralela(PAMAF™), una técnica innovadora, exclusiva de MOBILion, que mejora drásticamente la sensibilidad y el rendimiento de la espectrometría de masas para proteómica y multiómica.

A medida que la investigación proteómica enfatiza cada vez PTMs y las proteoformas como indicadores críticos en el desarrollo de fármacos y el diagnóstico clínico, las tecnologías que mejoran la profundidad y la precisión de la detección están transformando la manera en que los científicos abordan la complejidad biológica. La tecnología PAMAF de MOBILion permite una utilización de iones cercana al 100 % y ofrece tasas de generación espectral líderes en la industria, superiores a 500 Hz. Este avance en el rendimiento solo se logra mediante la separación HRIM de alta velocidad de MOBILion y reduce la dependencia del filtrado cuadrupolar, lento y con pérdidas.

"En un campo donde las mejoras incrementales suelen considerarse significativas, PAMAF ofrece incrementos del 300 al 2.000 % en la intensidad de los iones fragmento, lo que aumenta las tasas de identificación", afirmó Melissa Sherman, doctora y consejera delegada de MOBILion Systems. "Estos avances permitirán a los investigadores identificar miles de proteínas y modificaciones postraduccionales adicionales a partir de muestras más pequeñas, abriendo nuevas fronteras en la proteómica, el descubrimiento de biomarcadores y el desarrollo de terapias".

La presentación de DeBord incluirá datos de experimentos que combinan el módulo MOBIE® HRIM de MOBILion con una plataforma QTOF existente. Los resultados demuestran un aumento de hasta 100 veces en la intensidad de iones fragmento, la identificación de entre 3 y 12 veces más grupos de proteínas y un recuento de péptidos por proteína entre un 43 %y un 53 % mayor, con mejoras aún mayores con cantidades mínimas de muestra. El modo de operación PAMAF de MOBILion será revolucionario para la proteómica unicelular y las mediciones cuantitativas de PTM.

"Estos hallazgos resaltan la mejora en la utilización de iones como un factor fundamental para el rendimiento en espectrometría de masas", afirmó DeBord. "Al eliminar el filtrado cuadrupolar y alinear la fragmentación con la movilidad iónica, PAMAF permite un análisis más completo e imparcial de muestras biológicas complejas, acercándonos a una cobertura completa del proteoma y las proteoformas".

