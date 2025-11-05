MOBILion Systems présentera des avancées transformatrices en matière de sensibilité et de débit en protéomique au cours d'HUPO 2025

La technologie PAMAF™ offre une utilisation quasi-complète des ions, permettant une couverture plus profonde du protéome et une analyse améliorée des modifications post-translationnelles et des protéoformes.

CHADDS FORD, Pennsylvanie, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- MOBILion Systems, Inc. leader en science de la séparation, a annoncé sa participation au prochain congrès mondial HUPO, qui se tiendra du 9 au 13 novembre 2025 à Toronto, au Canada. Le directeur technique de MOBILion, Daniel DeBord présentera des conclusions sur la Parallel Accumulation Mobility Aligned Fragmentation (PAMAF™), une technique révolutionnaire, propre à MOBILion, qui améliore considérablement la sensibilité et le débit de la spectrométrie de masse pour la protéomique et la multi-omique.

La recherche en protéomique met de plus en plus l'accent sur les modifications post-translationnelles et les protéoformes en tant qu'indicateurs critiques dans le développement de médicaments et le diagnostic clinique. La technologie PAMAF de MOBILion permet une utilisation des ions proche de 100 % et offre des taux de génération spectrale supérieurs à 500 Hz. Cette amélioration des performances ne peut être obtenue que par la séparation HRIM (mobilité des ions à haute résolution) à grande vitesse de MOBILion et réduit la dépendance à l'égard du filtrage quadripolaire lent et avec pertes.

« Dans un domaine où les gains progressifs sont souvent considérés comme significatifs, PAMAF apporte des améliorations de 300 à 2 000 % dans l'intensité de l'ion fragmentaire, ce qui augmente les taux d'identification », a expliqué Melissa Sherman, Ph.D., PDG de MOBILion Systems. « Ces progrès vont permettre aux chercheurs d'identifier des milliers de protéines et de modifications post-translationnelles supplémentaires à partir d'échantillons plus petits, ouvrant ainsi de nouvelles frontières à la protéomique, à la découverte de biomarqueurs et au développement thérapeutique. »

La présentation de M. DeBord portera sur des données issues d'expériences associant le module MOBIE® HRIM de MOBILion à une plate-forme QTOF (Quadrupole Time-of-Flight) existante. Les résultats démontrent une intensité des ions fragmentaires multipliée par 100, 3 à 12 fois plus de groupes de protéines identifiés et 43 à 53 % de plus de peptides par protéine, avec des améliorations encore plus importantes pour les échantillons de faible taille. Le mode de fonctionnement PAMAF de MOBILion sera transformateur pour la protéomique unicellulaire et les mesures quantitatives de modifications post-translationnelles.

« Ces résultats soulignent que l'amélioration de l'utilisation des ions est un levier de performance fondamental en spectrométrie de masse », a déclaré M. DeBord. « En éliminant le filtrage quadripolaire et en alignant la fragmentation sur la mobilité ionique, PAMAF permet une analyse plus complète et impartiale d'échantillons biologiques complexes, ce qui nous rapproche d'une couverture complète des protéomes et des protéoformes. »

À propos de MOBILion Systems, Inc.

MOBILion Systems met au point des instruments analytiques très performants qui révèlent des détails moléculaires inédits en intégrant la technologie Structures for Lossless Ion Manipulation (SLIM) à la spectrométrie de masse à haute résolution. La technologie HRIM (High-Resolution Ion Mobility), dont la société est propriétaire, améliore le pouvoir de séparation, la sensibilité et le débit dans les applications de protéomique, de métabolomique, de lipidomique et de recherche clinique. La mission de MOBILion est de permettre aux scientifiques d'accélérer les découvertes, de renforcer la médecine de précision et d'améliorer la santé humaine en révélant l'invisible.

