Moda e inovação celebradas em Estocolmo

ESTOCOLMO, 9 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A H&M Foundation, uma fundação que visa acelerar a transformação do setor têxtil, reuniu várias marcas, fornecedores, acadêmicos, inovadores, ONGs, investidores e tomadores de decisão no evento Open Perspectives, com o objetivo de compartilhar conhecimentos, iniciar colaborações e tomar medidas para garantir que o futuro da moda seja socialmente inclusivo e ecologicamente sustentável. O Prof. Johan Rockström fez um discurso de abertura inspirador, seguido de vários painéis de discussão sobre mudanças sistêmicas no setor e o papel que a inovação pode desempenhar nessa transformação.

GCA 2023 winners and Karl-Johan Persson

À noite, os 350 convidados reuniram-se na Prefeitura de Estocolmo, onde é realizada a cerimônia dos prêmios Nobel, para premiar e celebrar os novos vencedores do Global Change Award (GCA). Amit Gautam, ex-vencedor do GCA e fundador da TextileGenisis, abriu a cerimônia com um discurso muito pessoal sobre os aspectos positivos e negativos de gerir uma start-up e quão importante foi para ele e sua equipe ganhar o GCA. Este ano, há uma ampla gama de soluções entre os dez vencedores do prêmio, muitas delas focadas nas pessoas e no planeta. Uma das ideias vencedoras vem do Brasil: a PhycoLabs transforma algas marinhas em tecidos regenerativos e obtém esse organismo milagroso por meio de comunidades localizadas ao longo da costa brasileira. O resultado? Um material rastreável e regenerativo que melhora a saúde do planeta, aumentando também a riqueza de suas comunidades tradicionais. Outra equipe vencedora, a Tereform, sediada nos EUA, desenvolveu uma solução que permite desagregar resíduos têxteis e reutilizá-los em novos materiais, mesmo que contenham aditivos complicados como o elastano. Em vez dos métodos convencionais de reciclagem mecânica e química, a Tereform utiliza um processo de oxidação que torna a fibra mais forte e economicamente competitiva.

O Global Change Award combina moda e inovação, e Adwoa Aboah não decepcionou nesse aspecto ao entregar o prêmio a um dos vencedores do GCA deste ano. A modelo e ativista desfilou no tapete azul do GCA usando um vestido de anquinha drapeado, feito sob medida pela H&M. O cetim cinza e suave do vestido é feito de seda 100% orgânica e as joias são feitas de latão reciclado.

Para assistir ao evento Open Perspective, acesse: https://www.linkedin.com/posts/h-%26-m-foundation_activity-7072528139268104192-2GCx?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Para obter mais informações e imagens da cerimônia de premiação do Global Change Award, acesse: https://hmfoundation.bynder.com/web/13c51d51da39b6cb/global-change-award-ceremony-2023---press/

