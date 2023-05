MODIFI s'associe à Airwallex pour lancer Global Account Solution, une solution de compte mondial pour des paiements B2B transfrontaliers fluides et flexibles

AMSTERDAM, 23 mai 2023 /PRNewswire/ -- MODIFI , une plateforme commerciale mondiale pour les paiements d'entreprise, a annoncé un partenariat avec Airwallex , une plateforme financière et de paiements internationaux, pour lancer une solution simplifiée, innovante et sécurisée pour le transfert d'argent à travers plusieurs régions. En s'appuyant sur l'infrastructure mondiale financière et de paiement d'Airwallex, MODIFI a créé Global Account Solutions, un outil de paiement qui permet l'intégration transparente des paiements pour les exportateurs en Chine et pour les gros acheteurs du monde entier, en répondant aux complexités et aux coûts élevés des paiements transfrontaliers et du financement des factures.

Les paiements transfrontaliers sont associés à des coûts élevés, à des délais de paiement plus longs, à des limites d'accès et à un manque de transparence. Les banques, qui sont généralement dominantes sur les paiements commerciaux internationaux, ont tendance à favoriser les grandes entreprises, laissant les PME émergentes peiner à trouver des services de paiement internationaux abordables et flexibles. C'est pourquoi il existe une demande de solutions de paiements transfrontaliers efficaces et rentables.

MODIFI a intégré l'infrastructure de paiement d'Airwallex pour fournir Global Account Solutions aux exportateurs du monde entier qui cherchent à maintenir une croissance durable de leurs activités internationales. Cette solution simplifie le processus de financement et de recouvrement pour les acheteurs et les vendeurs de plusieurs régions, y compris l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Global Account Solution de MODIFI est conçu pour résoudre les problèmes de financement des exportateurs B2B, ainsi que pour répondre aux besoins de trésorerie des vendeurs du e-commerce et des entreprises non traditionnelles. MODIFI prend en charge les principales plateformes telles que Walmart, JD Worldwide, Amazon, Wayfair, Tmall International, Coupang et Temu. En optimisant les flux de trésorerie, en comblant les déficits de financement et en apportant un soutien aux exportateurs chinois, MODIFI facilite les plateformes de e-commerce transfrontalières.

Wenlong Huang, directeur général de MODIFI pour la zone de la Grande Chine, a déclaré : « Cette solution innovante conçue avec Airwallex nous permet de proposer des services de paiements et de financement transfrontaliers pratiques pour les exportateurs chinois et les aide à accélérer le cycle d'exploitation et à augmenter les marges bénéficiaires. »

Concernant le partenariat, Pranav Sood, DG de la région EMEA chez Airwallex, a déclaré : « Transférer de l'argent dans le monde peut être incroyablement contraignant, long et coûteux. L'infrastructure financière mondiale d'Airwallex, associée à la plateforme de paiement de commerce numérique de MODIFI, simplifiera la façon dont les entreprises peuvent croître au-delà des frontières. Nous sommes impatients de travailler avec MODIFI et de donner aux entreprises les moyens d'atteindre leurs ambitions internationales. »

Sven Brauer, directeur de l'exploitation de MODIFI, a déclaré : « Nous offrons cette solution non seulement aux exportateurs chinois, mais aussi aux exportateurs hors de Chine. Elle atténue les goulots d'étranglement commerciaux et s'attaque aux problèmes de liquidité, au bénéfice des exportateurs en difficulté avec les solutions de financement et de recouvrement. »

