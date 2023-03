Moduły fotowoltaiczne Astronergy firmy Astronergy o łącznej mocy 454MW będą częścią dużego brazylijskiego projektu

- Moduły TOPCon firmy Astronergy zaskakują pod każdym względem.

HANGZHOU, Chiny, 23 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Moduły fotowoltaiczne ASTRO N TOPCon typu n o łącznej mocy 454MW wyruszą w drogę. Po wkroczeniu na rynki australijskie i europejskie firma Astronergy jest gotowa na podbój regionu Ameryki Łacińskiej. Jako firma o statusie Tier 1 (partner bezpośredni), uważana za asa w dziecinie technologii TOPCon i pioniera masowej produkcji, Astronergy ponownie zaskoczyła branżę swoją siłą.

454MW Astronergy TOPCon PV modules signed to offer for a huge project.

Kierownik ds. kluczowych klientów w Astronergy poinformował o przyjęciu oferty dotyczącej ogromnej elektrowni słonecznej Vista Alegre w Brazylii, obejmującej moduły fotowoltaiczne ASTRO N TOPCon typu n o łącznej mocy 454MW. Moduły te zostaną dostarczone do Brazylii do lutego 2024 roku i będą stanowić ponad połowę całego projektu. To wielkie wyróżnienie dla produktów fotowoltaicznych TOPCon typu n firmy Astronergy.

Astronergy działa w branży fotowoltaicznej of 2006 roku i od początku jest pionierem każdej generacji technologii PV. Inteligentna siła produkcyjna pozwala firmie tworzyć produkty w taki sposób, aby sprostać wszystkim wyzwaniom i umożliwiać funkcjonowanie we wszystkich scenariuszach dostępnych u klientów, co znalazło odzwierciedlenie w certyfikatach przyznanych przez TüV Rhineland, PVEL, CTC National Inspection Group i inne uznane organizacje testujące z kraju i zagranicy.

W wyniku przeprowadzonej w ostatnim czasie przez Underwriter Laboratories Inc (UL) dogłębnej oceny warunków biznesowych, materiałów produkcyjnych i powiązań produkcyjnych Astronergy potwierdzono niskoemisyjność i inteligentne działanie firmy w zakresie surowców oraz projektowania, testowania, produkcji, dostaw, instalacji i wartości produktu.

Zgodnie z oświadczeniem UL zawartym w raporcie dotyczącym potencjału wygenerowania znacznych zysków przez Astronergy, produkty ASTRO N TOPCon notują imponujące wyniki w zakresie mocy, wydajności, niskoemisyjności i innych wskaźników istotnych w przypadku modułów fotowoltaicznych, takich jak LCOE i współczynnik niskotemperaturowy. UL pozytywnie zaopiniowała również systematyzację Astronergy, intelektualizację i identyfikowalność wszystkich procesów produkcyjnych.

Doskonałe wyniki techniczne modułów fotowoltaicznych i udział Astronergy w projektach elektrowni słonecznych stanowią dodatkowe potwierdzenie wysokiej jakości produktów i przyciągają wsparcie finansowe banków. Wszystko to przyczynia się do budowania ogólnoświatowej marki Astronergy i pozwoliło firmie zyskać statusu Tier 1 według BloombergNEF wśród producentów modułów fotowoltaicznych w pierwszym kwartale bieżącego roku.

Mając na uwadze ogólnoświatowy trend związany z promowaniem neutralności węglowej, Astronergy dąży do wniesienia większego wkładu w tym obszarze. Produkty ASTRO N stanowią zaledwie punkt wyjściowy dla wysokowydajnych modułów fotowoltaicznych firmy. Dążąc do kształtowania bardziej ekologicznego świata, Astronergy z pewnością przełamie ograniczenia technologiczne, aby uzyskać lepszą wydajność, wyższą moc i korzystniejsze parametry przy relatywnie niższym stopniu emisji dwutlenku węgla i zastosowaniu inteligentniejszych rozwiązań.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2038171/1.jpg

SOURCE Astronergy