Moeda de 2 dólares canadenses da Mint comemora o centenário da descoberta da insulina

OTTAWA, ONTÁRIO, 13 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Royal Canadian Mint está emitindo uma nova moeda de circulação de 2 dólares canadenses para celebrar o fato de que, há cem anos, quatro pesquisadores alcançaram um avanço médico no Canadá que mudou o mundo para sempre. Em 1921, a colaboração de Frederick Banting, Charles Best, James Collip e John Macleod levou ao isolamento e à purificação da insulina e ofereceu um tratamento que salvou a vida de pessoas que anteriormente teriam suas vidas interrompidas pelo diabetes. A moeda, que celebra uma descoberta médica feita no Canadá que salvou vidas, começa a circular hoje.

"A descoberta canadense da insulina em 1921, ganhadora do Prêmio Nobel, é uma das descobertas médicas mais célebres do século XX, que salvou milhões de vidas no Canadá e em todo o mundo", declarou a honorável Chrystia Freeland, vice-primeira ministra e Ministra das Finanças. "O Parlamento aprovou no mês passado uma lei para estabelecer um marco nacional sobre o diabetes e estamos muito satisfeitos que esta moeda comemorativa circule de costa a costa como um tributo a um dos maiores triunfos científicos do Canadá, e como um lembrete da importância crítica do próximo século de pesquisa sobre o diabetes."

"A Mint tem o privilégio único de criar lembretes duradouros de conquistas canadenses por meio de moedas e tem orgulho de que sua mais recente moeda de circulação de 2 dólares canadenses celebre o centenário de descoberta da insulina no Canadá", disse Marie Lemay, presidente e CEO da Mint. "Esta moeda comemorativa é um "agradecimento" sincero e duradouro aos talentosos pesquisadores que estão por trás de um avanço médico canadense que salvou milhões de vidas nos últimos 100 anos, e que continua a fazê-lo na atualidade."

O reverso da moeda de circulação de 2 dólares canadenses que comemora o centenário da descoberta da insulina como um tratamento para o diabetes, foi desenhado pelo artista de Kitchener-Waterloo, Ontário, Jesse Koreck. O ponto central do desenho é um monômero, componente básico da molécula de insulina. Também são exibidos os instrumentos científicos utilizados na primeira formulação da insulina (frasco, almofariz e pilão e frasco Erlenmeyer) sobrepostos em uma folha de bordo, bem como glóbulos vermelhos, glicose e moléculas de insulina. No anel exterior da moeda aparecem as palavras "INSULIN"/"INSULINE", bem como os anos "1921" e "2021", para destacar o aniversário.

Os instrumentos de laboratório representam as "Ferramentas do Ofício" dos quatro pesquisadores que estiveram por trás da descoberta e da aplicação da insulina para uso humano. Frederick Banting desenvolveu a teoria de que se podia extrair uma substância do pâncreas como possível tratamento do diabetes e liderou a pesquisa; John Macleod forneceu um laboratório e equipamentos na Universidade de Toronto e designou Charles Best como assistente de laboratório; e o bioquímico Charles Collip purificou os extratos de insulina para seu uso como tratamento eficaz do diabetes.

"A nova moeda de circulação que celebra o centenário da insulina é um lembrete visual do avanço científico que ocorreu aqui no Canadá", declarou Laura Syron, presidente e CEO do Diabetes Canada. "Embora a insulina tenha trazido mudanças milagrosas na expectativa e na qualidade de vida para milhões de pessoas em todo o mundo, ela não é uma cura. Com o apoio dos canadenses e dos pesquisadores do Canadá, continuaremos o legado de Frederick Banting, Charles Best, James Collip e John Macleod e acabaremos com o diabetes."

No total, dois milhões de versões coloridas e um milhão de versões não coloridas da moeda começarão a circular a partir de hoje. As moedas coloridas mostrarão o monômero da insulina com a mesma cor azul utilizada para aumentar a conscientização sobre o diabetes. O anverso apresenta a efígie de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, desenhada pela artista canadense Susanna Blunt em 2003.

A Mint acrescenta a esta comemoração um conjunto de colecionador que inclui as duas versões da moeda de circulação, junto com as versões de não circulação de nossas moedas clássicas de 2021 (de 5 centavos a 2 dólares). Seu preço é de 24,95 dólares e sua tiragem está estabelecida em 100 mil unidades. Também estão disponíveis dez mil rolos especiais de edição limitada de moedas coloridas e não coloridas que contém 25 moedas de não circulação, disponíveis por 79,95 dólares. Por último, uma exclusiva moeda de ouro puro de 200 dólares canadenses com uma versão em larga escala do desenho do verso da moeda de circulação está disponível por $ 3.999,95 e limitada a 450 moedas em todo o mundo.

Esses colecionáveis podem ser solicitados a partir de hoje entrando em contato com a Casa da Moeda Canadense em 1-800-267-1871 no Canadá, 1-800-268-6468 nos Estados Unidos, ou pelo site http:///www.mint.ca/insulin Também estão disponíveis na loja Winnipeg da Casa da Moeda Canadense (Mint), bem como por meio da rede mundial de revendedores e distribuidores da Mint, incluindo os pontos de venda participantes do Canada Post.

Sobre a Casa da Moeda Real Canadense

A Casa da Moeda Real Canadense (Royal Canadian Mint) é a empresa da Coroa responsável pela cunhagem e distribuição das moedas em circulação do Canadá. A Casa da Moeda Canadense é uma das maiores e mais versáteis casas da moeda do mundo que oferece, em escala internacional, uma ampla gama de produtos especializados, cunhagem de alta qualidade e serviços de escala internacional relacionados. Para obter mais informações sobre a Casa da Moeda Real Canadense, seus produtos e serviços, acesse:www.mint.ca. Siga a Casa da Moeda no Twitter, Facebook e Instagram.

Imagens da moeda de circulação e do produto para colecionadores estão disponíveis aqui.

Contato para mídia: Alex Reeves, gerente sênior, Relações Públicas, Tel.: 613-884-6370, [email protected]

FONTE Royal Canadian Mint (RCM)

Related Links

https://www.mint.ca/



SOURCE Royal Canadian Mint (RCM)